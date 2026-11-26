Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu Quốc hội thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.

* Sáng 26/11, đồng chí Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI tại điểm cầu trực tiếp xã Hưng Mỹ.

Tổ đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã: Cái Nước, Lương Thế Trân, Tân Hưng, Cái Đôi Vàm và Nguyễn Việt Khái.

Đại biểu Phan Chí Hiếu thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI và những nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét, quyết định, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả kỳ họp; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở.

Đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và cử tri tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng công việc tại cấp xã ngày càng tăng, phạm vi và trách nhiệm giải quyết rộng hơn, trong khi nhân lực cán bộ, công chức còn hạn chế. Cử tri đề nghị quan tâm bố trí, bổ sung nhân lực phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cử tri Trần Trung Đoàn, ấp Hoàng Lân, kiến nghị quan tâm bổ sung nhân lực cấp xã trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng.

Liên quan đến giáo dục, cử tri cho rằng chương trình giáo dục phổ thông hiện nay còn nặng về khối lượng kiến thức, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với từng cấp học, bảo đảm cân đối giữa học tập, vui chơi và phát triển toàn diện của học sinh.

Cử tri Trần Thanh Dũng, ấp Rau Dừa B, phản ánh tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng, giải quyết chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Trong lĩnh vực đất đai, tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp xã còn chậm, một số hồ sơ tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. Cử tri kiến nghị có giải pháp tháo gỡ, nhất là về quy trình xử lý và nhân lực chuyên môn.

Cử tri Thái Thị Khoa, ấp Lý Ấn, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài.

Cử tri cũng phản ánh những bất cập trong giải toả hành lang an toàn lộ giới tại một số địa phương, đề nghị triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác thi hành án còn chậm, một số vụ việc kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, cần được quan tâm xử lý.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều trao đổi, giải đáp và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Phan Chí Hiếu ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm xử lý, có phản hồi cụ thể để cử tri theo dõi, giám sát.

* Tại điểm cầu chính UBND xã Vĩnh Thanh, sáng 26/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, kết nối trực tuyến đến 6 xã: Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hậu, Hoà Bình, Gành Hào, Đông Hải và Long Điền.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức tại điểm cầu chính xã Vĩnh Thanh, kết nối trực tuyến đến các xã trong tỉnh.

Dự hội nghị có các đại biểu: Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau).

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu, thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Cử tri được đại biểu Quốc hội thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, nhân sự và giám sát.

Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, tập trung vào giáo dục, chế độ chính sách và đời sống dân sinh.

Trong đó, đề nghị đầu tư cơ sở vật chất trường học, bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên y tế; điều chỉnh bàn ghế phù hợp với học sinh và bảo đảm an ninh tại các trường sau sáp nhập. Cử tri cũng kiến nghị nâng phụ cấp cho cán bộ chuyên trách ở ấp, quan tâm chính sách người có công.

Cử tri Lê Minh Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Phú, xã Vĩnh Thanh, phản ánh cơ sở vật chất trường học xuống cấp, thiếu phòng học; kiến nghị đầu tư ít nhất 30 phòng học để đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Cử tri Nguyễn Văn Tuy, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thanh, kiến nghị bổ sung nhân lực bảo đảm an ninh trường học; đồng thời nghiên cứu tích hợp môn học, điều chỉnh thời lượng buổi học chính để nâng cao hiệu quả dạy và học buổi thứ hai.

Cử tri Trần Thị Ngọc Tú, viên chức Trung tâm Công ích xã Vĩnh Thanh, kiến nghị nâng mức phụ cấp cho cán bộ công ích trước khối lượng công việc ngày càng tăng.

Đối với lĩnh vực môi trường và sản xuất, cử tri đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm từ hoạt động nuôi tôm công nghệ cao và các cơ sở thuỷ sản; có giải pháp hỗ trợ người dân trước biến động giá cả.

Cử tri Phạm Văn An, Ấp 1, xã Gành Hào, kiến nghị có chính sách bảo trợ xã hội đối với cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri xã Vĩnh Thanh kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong quy định kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm chất lượng thịt cá sấu phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đặc biệt, cử tri xã Đông Hải phản ánh tình trạng nước biển dâng gây ngập, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi tôm và đời sống người dân.

Ông Nguyễn Tấn Nghiệp, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, giải trình các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và trao đổi, làm rõ những vấn đề được quan tâm.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry ghi nhận, cảm ơn các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

* Tại điểm cầu phường An Xuyên, đại biểu Quốc hội Trương Dũng Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến các phường: Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hoà Thành và các xã: Khánh An, Khánh Lâm, Nguyễn Phích.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu chính phường An Xuyên.

Thông tin tại hội nghị, đại biểu cho biết, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã dành 80% thời gian cho công tác lập pháp, tiến hành chất vấn hai lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có 89 lượt phát biểu tại tổ và 11 lượt phát biểu tại hội trường.

Cử tri phường An Xuyên nêu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chống ngập, sạt lở, bảo vệ rừng phòng hộ và hạ tầng giao thông; xem xét đơn giá bồi thường khi thu hồi đất; hỗ trợ hợp tác xã về cơ chế hoạt động, nguồn vốn ưu đãi; thực hiện tốt hơn các chính sách đối với người có công và bảo hiểm y tế.

Đại diện các sở, ngành tỉnh và địa phương đã giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương thông tin về quy mô, tiến độ triển khai dự án kè ven sông từ cầu Phùng Hiệp đến cầu Cái Nhúc.

Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương thông tin về dự án kè ven sông từ cầu Phụng Hiệp đến cầu Cái Nhúc, dài khoảng 7,5 km, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục kè, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm bơm và lòng đường.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Lực thông tin lộ trình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng y tế tuyến xã đến năm 2030.

Đối với y tế cơ sở, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Lực cho biết, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đầu tư xây mới, nâng cấp các trạm y tế xã, phường đạt chuẩn, trang bị các thiết bị cơ bản phục vụ khám, chữa bệnh và sàng lọc sức khỏe cho Nhân dân.

Đại biểu Quốc hội Trương Dũng Tiến phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Đại biểu Quốc hội Trương Dũng Tiến đề nghị các cấp, ngành rà soát những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, quản lý đất đai, đầu tư và ngân sách; tập trung giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân ngay từ cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị, chuyển những vấn đề vượt thẩm quyền đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.