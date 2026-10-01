Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri tại điểm tiếp xúc phường Mỹ Phước Tây.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được xem video về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Theo đó, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác. Các quyết sách được ban hành nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri tại điểm tiếp xúc phường Sa Đéc.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định 7 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước; mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển đô thị và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Đồng thời, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Cử tri phường Mỹ Phước Tây phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và sâu sắc, với 2.680 lượt ý kiến tại Tổ và 535 lượt ý kiến tại Hội trường. Nhiều ý kiến xuất phát từ thực tiễn, tập trung vào những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Tham dự Kỳ họp, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp chấp hành nghiêm chương trình, tham dự đầy đủ các phiên họp, tích cực nghiên cứu tài liệu và đóng góp ý kiến vào các nội dung trình Quốc hội.

Cử tri phường Sa Đéc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Theo tổng hợp, các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã tham gia phát biểu 84 lượt, trong đó có 58 lượt tại các phiên thảo luận Tổ và 26 lượt tại Hội trường. Các ý kiến tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đồng thời, quan tâm đến các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các ý kiến của đại biểu Đoàn Đồng Tháp được chuẩn bị nghiêm túc, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, phản ánh thực tiễn và đề xuất giải pháp cụ thể, góp phần cùng Quốc hội hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Mỹ Phước Tây.

Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17-10 đến ngày 13-11-2026; đợt 2, từ ngày 19-11 đến ngày 20-11-2026.

Theo đó, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, ĐBQH sẽ nghiên cứu 10 nhóm báo cáo của Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Sa Đéc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục có nhiều ý kiến kiến nghị gửi gắm đến ĐBQH tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng việc lắng nghe, ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp chân tình của bà con cử tri. Những ý kiến chính đáng sẽ được Đoàn tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng Trung ương cũng như địa phương xem xét, giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị và sự phát triển chung của tỉnh nhà.