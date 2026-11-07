Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thảo luận về hạ tầng giao thông và chính sách đặc thù phát triển du lịch

Tổ 10 gồm Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 2 tỉnh Đồng Tháp và Nghệ An tiếp tục thảo luận góp ý nhiều ý kiến đối với nội dung này. Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, chủ trì phiên thảo luận.

GÓP Ý CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Tham gia thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đối tượng thụ hưởng sinh kế nông thôn và cơ sở pháp lý cho cấp tỉnh triển khai thực hiện.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, chủ trì phiên thảo luận.

Góp ý tại Điều 6 của dự thảo Nghị quyết, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ sự thống nhất với khoản 6 về các chính sách hỗ trợ dự án du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch làng nghề quy mô vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra rằng, việc dự thảo dùng từ "ưu tiên" đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo có thể dẫn đến cách hiểu thu hẹp: Chỉ các vùng này mới được áp dụng cơ chế đặc thù.

Từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đại biểu nhấn mạnh, du lịch nông nghiệp và sinh thái chính là sinh kế quan trọng của nông dân, nhất là trong những mùa không thể canh tác nông nghiệp như mùa nước lũ.

Do đó, đại biểu kiến nghị đưa thẳng nhóm dự án du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái vào diện đối tượng được thụ hưởng chính sách trực tiếp, thay vì dùng từ "ưu tiên" như dự thảo để đảm bảo tính bao quát cho các vùng nông thôn khác.

Đồng thời, đề nghị bổ sung điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết khoản 6 Điều 6 để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho HĐND cấp tỉnh căn cứ vào đó ban hành hệ thống chính sách hỗ trợ chi tiết từ điểm a đến điểm d.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng phát biểu thảo luận.

Tham gia ý kiến tại Điều 7 của dự thảo Nghị quyết, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng tiếp tục góp ý về các chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch có hợp đồng mua, tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP. Tương tự như Điều 6, khoản 3 Điều 7 hiện thiếu điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết, khiến HĐND cấp tỉnh lúng túng khi triển khai.

Đại biểu đề nghị bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết để làm "bệ phóng" pháp lý cho địa phương.

Ngoài ra, từ thực tế người nông dân sản xuất OCOP thường xuyên gặp khó khăn về đầu ra, đại biểu đề nghị các doanh nghiệp lữ hành hay khâu trung gian khi thụ hưởng các chính sách ưu đãi phải đi kèm trách nhiệm chia sẻ và hỗ trợ trở lại đối với những người trực tiếp làm ra sản phẩm OCOP.

Đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đánh giá, ngành du lịch Việt Nam thời gian qua vươn lên mạnh mẽ, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước năm sau cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh rằng, khi đời sống người dân ngày càng nâng cao, nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng sẽ tăng trưởng không ngừng. Do đó, việc ban hành các chính sách đặc thù, vượt trội cho "ngành công nghiệp không khói" là hết sức cần thiết để tạo đòn bẩy đủ lớn, giúp du lịch phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đồng thời, đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu thấu đáo các khuyến nghị trong báo cáo thẩm tra để khắc phục hạn chế, tạo định hướng phát triển tốt nhất trong thời gian tới.

THẢO LUẬN ĐẦU TƯ 3 TUYẾN CAO TỐC

Về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc mới, đại biểu Phạm Văn Hòa hoàn toàn thống nhất vì các tuyến đường này mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, kết nối các vùng khó khăn, khu vực biên giới, hướng biển và củng cố quốc phòng, an ninh.

Đối với tuyến Mộc Châu (Sơn La) - Điện Biên, đại biểu đồng tình với phương án Trung ương hỗ trợ 100% vốn ngân sách cho tuyến chính. Việc tỉnh Sơn La dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cam kết bố trí hơn 7.000 tỷ đồng đối ứng để làm 7 tuyến đường gom, đường nhánh kết nối vào cao tốc là nỗ lực rất lớn, đảm bảo cao tốc phát huy được hiệu quả kinh tế thực chất khi đi vào hoạt động.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Tuyến Bảo Hà - Lai Châu, đại biểu đặc biệt nhấn mạnh, Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới đặc thù, hiện là địa phương duy nhất trong cả nước chưa có đường cao tốc.

Chia sẻ với khó khăn của tỉnh, đại biểu thống nhất với kiến nghị của các ĐBQH về việc Nhà nước đầu tư 100% vốn tuyến chính qua Lai Châu, tránh việc để tỉnh phải gánh 2.000 tỷ đồng vốn đối ứng khiến các công trình đầu tư công khác trong 4 - 5 năm tới bị cắt bỏ. Đối với hệ thống đường gom nội bộ, địa phương có thể chủ động tự lực đầu tư như cách làm của Sơn La.

Tuyến Quảng Ngãi - Kon Tum, đại biểu đánh giá, đây là tuyến trục ngang Đông - Tây có ý nghĩa kết nối liên vùng đặc biệt quan trọng giữa duyên hải miền Trung và khu vực Tây Nguyên, tạo động lực lan tỏa để đưa hàng hóa ra cảng biển.

Về quy mô phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với 4 làn xe, đại biểu cho rằng, đây là phương án hoàn toàn phù hợp. Khác với các vùng đồng bằng hay miền Tây (nơi tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận đang quá tải trầm trọng), lưu lượng phương tiện ở miền núi Tây Bắc hay Tây Nguyên trong 5 - 10 năm tới chưa quá lớn. Nếu đầu tư quy mô quá lớn ngay từ đầu sẽ làm đội suất đầu tư, gây gánh nặng ngân sách và khó thu hút nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do không thể thu hồi vốn nhanh.

Nhân dịp này, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm đến sự phát triển hạ tầng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đại biểu, trong khi mạng lưới cao tốc ở các khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Bắc và Đông Bắc cơ bản được quan tâm đầu tư đồng bộ, thì vùng miền Tây với hơn 20 triệu dân, hệ thống cao tốc liên tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển.

Do đó, đại biểu kiến nghị Chính phủ ngay từ bây giờ cần chuẩn bị và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2030 - 2035, sự ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc liên tỉnh cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của các ĐBQH. Phiên làm việc ghi nhận nhiều đóng góp sâu sắc, tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Đồng thời, giao Tổ thư ký ghi chép đầy đủ để tổng hợp gửi Ban Thư ký kỳ họp theo quy định.