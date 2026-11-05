Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp chủ trì phiên thảo luận.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại phiên thảo luận.

Tại phiên thảo luận, đa số ý kiến thống nhất với sự cần thiết đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035; đồng tình với định hướng lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã làm nền tảng và lấy phòng ngừa là chính.

Tham gia thảo luận tại Tổ, đại biểu Phạm Văn Hòa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tập trung phân tích và góp ý vào các nhóm chỉ tiêu chủ yếu của chương trình, nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với nguồn lực thực tế, cụ thể:

Về chỉ tiêu truyền thông, tuyên truyền: Theo quy định, đến năm 2030 các cơ quan truyền thông của Nhà nước đảm bảo các chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống ma túy đạt 80%. Đến năm 2035, các cơ quan này phải đảm bảo mỗi tờ báo hoặc trang thông tin điện tử của mình đều phải có tin, bài công tác phòng, chống ma túy là 100%.

Đại biểu Phạm Văn Hòa thống nhất việc đảm bảo các chuyên trang của các cơ quan truyền thông về phòng, chống ma túy và tội phạm để phổ biến cho người dân hiểu biết về tác hại của tội phạm và ma túy.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần phân loại cụ thể đối với các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện để đảm bảo tính thực tế, tránh việc chỉ tiêu đưa ra quá cao rồi không thực hiện được thì rất khó.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận.

Về chỉ tiêu xác định tình trạng nghiện ma túy và xây dựng địa bàn không ma túy: Dự thảo quy định trên 80% trạm y tế cấp xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện, trong khi phấn đấu 50% xã, phường không có ma túy.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, việc đạt 50% xã không ma túy là vô cùng khó khăn; do đó, chỉ tiêu về trạm y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện nên phấn đấu ở mức 50% để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư tại những địa bàn không có người nghiện ma túy.

Về áp dụng biện pháp giám sát điện tử: Liên quan đến quy định 100% người chưa thành niên và trên 70% người chấp hành án hình sự tại cộng đồng phải áp dụng giám sát điện tử, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tính khả thi, chi phí ngân sách cũng như đánh giá kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến quyền tự do, nhân quyền của công dân và trẻ em.

Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về khái niệm quản lý băng nhóm tội phạm; lộ trình chuyển hóa xanh các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2030, cũng như việc thành lập Trung tâm điều hành liên ngành phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến và hiện đại hóa Trung tâm kiểm định môi trường thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm để đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp sâu sắc, sát thực tiễn của các ĐBQH. Qua thảo luận, đa số các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành và các nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp chủ trì phiên thảo luận.

Đồng chí ghi nhận các kiến nghị tâm huyết của đại biểu xung quanh việc rà soát, đánh giá tính khả thi của hệ thống chỉ tiêu (như chỉ tiêu về truyền thông, tỷ lệ trạm y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy gắn với mục tiêu xã không ma túy, việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử, định nghĩa quản lý băng nhóm tội phạm…).

Đồng thời, các ý kiến góp ý về việc phân định tên gọi cơ quan chuyên môn... Các ý kiến được Tổ thư ký ghi đầy đủ để tổng hợp trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Trước khi thảo luận Tổ, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Phiên thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ những nút thắt cốt lõi trong quản lý tài chính công, phân cấp ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư công. ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cũng đã có nhiều ý kiến góp ý cho dự án luật này.