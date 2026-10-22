Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thảo luận các dự án luật trọng điểm

Chủ trì thảo luận Tổ.

Tại phiên thảo luận, các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tập trung mổ xẻ nhiều khía cạnh của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát hơi thở thực tiễn đời sống của người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu Dương Trung Ý, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu thảo luận.

Đóng góp ý kiến vào Điều 85 về tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, đại biểu cho rằng đây là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, để người nông dân không bị rơi vào thế yếu hoặc khó khăn sau khi nhường đất, đại biểu đề xuất cần có cơ chế quy định việc xác nhận sự tự nguyện và cung cấp đầy đủ thông tin cho nông dân trước khi họ ký hợp đồng góp vốn để thực hiện việc tích tụ, tập trung đất.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu thảo luận.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ gắn chính sách tích tụ đất với đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ để nông dân có thể "ly nông bất ly hương"; đồng thời, ưu tiên hình thức cho thuê quyền sử dụng đất thay vì chuyển nhượng hẳn để giữ tư liệu sản xuất lâu dài.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bổ sung hành vi "làm biến dạng địa hình của đất" vào định nghĩa hành vi hủy hoại đất tại khoản 2 Điều 3.

Đại biểu Hoàng Thi Thơ, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu thảo luận.

Góp ý về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Điều 79, đại biểu nhấn mạnh thực trạng thủ tục hành chính đất đai hiện vẫn chậm do dữ liệu chưa đồng bộ.

Đại biểu đề xuất bổ sung quy định: Các loại giấy chứng nhận điện tử có ký số được lưu trữ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai có giá trị pháp lý tương đương bản chính giấy tờ; cơ quan nhà nước có trách nhiệm hủy bỏ giấy chứng nhận điện tử cũ và thực hiện ký số, cập nhật giấy chứng nhận điện tử mới mỗi khi có biến động thông tin về thửa đất.

Đại biểu Đoàn Hùng Vũ, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu thảo luận.

Đồng thời, mở rộng cơ chế cho phép người sử dụng đất được truy cập trực tiếp hoặc chia sẻ, thu hồi quyền truy cập theo thời gian thực đối với dữ liệu thửa đất của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Giải pháp này sẽ giúp thị trường giao dịch minh bạch hơn, người mua có nguồn tin chính thống để kiểm chứng thay vì chỉ dựa vào lòng tin.

Liên quan đến công tác bồi thường khi thu hồi đất, đại biểu kiến nghị cần làm rõ mối quan hệ giữa bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và tỷ lệ bồi thường để tránh trùng lặp, bảo đảm quyền lợi người dân. Đồng thời, phương án bồi thường phải thể hiện rõ cách tính, gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan lập phương án.

Đại biểu cũng góp ý các quy định cụ thể nhằm đảm bảo kế thừa kết quả giải quyết hồ sơ thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh mà không làm tăng thêm thủ tục phiền hà cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu thảo luận.

Các đại biểu cũng thảo luận các nhóm vấn đề liên quan đến các quy định liên quan đến việc khai thác Cơ sở dữ liệu đất đai; về kế hoạch sử dụng đất cấp xã…

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến đóng góp đối với Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Lam, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu thảo luận.

Phát biểu kết thúc buổi thảo luận, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, chất lượng, chỉ trong một buổi chiều đã có tới 14 lượt đại biểu tham gia phát biểu trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Các nội dung phát biểu đều tập trung vào những nhóm vấn đề lớn.

Đặc biệt, qua phát biểu của đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã cung cấp, định hướng thêm về tầm nhìn chiến lược cũng như các quan điểm chỉ đạo cốt lõi trong công tác xây dựng luật. Chính vì vậy, các đại biểu đã có góc nhìn tổng thể, sâu sắc hơn khi tham gia vào quá trình ban hành chính sách.

Quang cảnh thảo luận Tổ.

Qua định hướng chỉ đạo, đặc biệt là đối với chính sách về nhà ở, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã khẳng định: Việc ban hành các luật này nhằm phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đi đôi với việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân; từ đó thể hiện rõ nét hơn trách nhiệm của Nhà nước, của chính quyền đối với Nhân dân trong tiến trình phát triển thời gian tới.

Đồng thời, chính sách về nhà ở phải mang tính toàn diện, đa dạng hóa đối tượng và các phân khúc để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung đóng góp vào các nhóm vấn đề trọng tâm đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị Tổ Thư ký ghi chép thật đầy đủ, chi tiết, chính xác toàn bộ các ý kiến đóng góp của đại biểu, đặc biệt là các nội dung góp ý trực tiếp vào từng điều, từng khoản của các dự thảo luật để kịp thời tổng hợp xây dựng Báo cáo thảo luận Tổ gửi Tổng Thư ký Quốc hội và cơ quan chủ trì thẩm tra.