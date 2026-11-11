Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: Đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Luật An toàn thực phẩm

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm không chỉ là hoàn thiện công cụ bảo vệ sức khỏe người dân, mà còn là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu quốc gia nông sản. Đối với vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như Đồng bằng sông Cửu Long, đây là điều kiện quan trọng để chuyển lợi thế sản lượng thành lợi thế về chất lượng, giá trị và thương hiệu.

Đại biểu Tạ Minh Tâm phát biểu thảo luận tại hội trường.

Từ thực tế sản xuất quy mô lớn dựa trên mạng lưới hơn 8 triệu hộ nông, lâm, thủy sản phân tán, đại biểu Tạ Minh Tâm đề xuất 4 nhóm vấn đề trọng tâm:

Nhận diện đúng nông hộ và sản xuất ban đầu, miễn giấy chứng nhận không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Cần kết nối các quy định để nông hộ dù chỉ bán cho thương lái cũng được nhận diện rõ trong phạm vi quản lý. Đồng thời, hướng dẫn kê khai đơn giản tại cấp xã, tránh biến cam kết thành giấy phép mới gây phiền hà.

Quản lý theo nguy cơ thực chất, đại biểu đồng tình với phân nhóm nguy cơ và hậu kiểm, nhưng kiến nghị bổ sung tiêu chí cụ thể, công khai căn cứ cập nhật danh mục nguy cơ cao, xem xét hình thức pháp lý phù hợp khi ban hành danh mục để tránh phát sinh bất cập cho cơ sở.

Ngăn rủi ro ngay từ nơi sản xuất, đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định cho phép áp dụng biện pháp cần thiết như tách lô, tạm dừng xuất bán, khoanh vùng hàng hóa tại nơi sơ chế, thu gom khi có nguy cơ, kết hợp quy định rõ thẩm quyền và thời hạn nhằm hạn chế thiệt hại cho người làm ăn chân chính.

Đảm bảo lộ trình chuyển tiếp, rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để tránh gây xáo trộn vận hành sản xuất, lưu thông, rút kinh nghiệm từ việc tạm dừng thực hiện một số nghị định trước đây.

Đại biểu Phạm Văn Hòa phát biểu thảo luận tại hội trường.

Tham gia ý kiến tại phiên thảo luận đối với dự án luật này, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tập trung phân tích các điểm nghẽn trong khâu tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Về phân cấp và cơ quan chuyên trách, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị Chính phủ quy định cụ thể việc phân công Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành kiểm tra, thanh tra toàn quốc.

Bên cạnh đó, đại biểu chỉ rõ, hiện nay trên toàn quốc chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Sở An toàn thực phẩm; các tỉnh, thành còn lại không có đơn vị chuyên trách mà giao cơ quan y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan. Điều này dẫn đến việc quản lý chuyên trách về an toàn thực phẩm tại địa phương còn rất hạn chế.

Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu cho phép thành lập Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tại các địa phương (không làm tăng biên chế), trên cơ sở phối hợp cán bộ từ các sở có liên quan như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để thực hiện nhiệm vụ chuyên trách. “Chính phủ và Bộ Y tế cần nghiên cứu đề xuất mô hình này vì việc ban hành luật phải đi đôi với bộ máy thực thi; một cơ quan chỉ đạo trực tiếp sẽ vận hành hiệu quả hơn cơ chế phối hợp liên ngành vốn gặp nhiều khó khăn”, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Về đăng ký bản công bố sản phẩm (Điều 46), đại biểu đề nghị giữ ổn định nhóm thực phẩm bổ sung có công bố khuyến cáo sức khỏe theo hình thức công bố tiêu chuẩn sản phẩm như hiện hành; chỉ đưa vào diện đăng ký các nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chất mới, thực phẩm dinh dưỡng y học hoặc sản phẩm riêng biệt cho trẻ dưới 36 tháng tuổi và phụ nữ có thai để tránh quá tải cho cơ quan quản lý và gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, phù hợp với chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

ĐBQH thảo luận tại tổ.

Về nguồn lực cho cấp xã, đại biểu nhấn mạnh việc phân cấp quản lý cho cấp xã là rất quan trọng nhưng cần đi đôi với nguồn lực con người, tránh tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không có cán bộ chuyên môn y tế thực hiện.

Quản lý khu vực kinh doanh nhỏ lẻ, hàng rong, đại biểu cho rằng cần có quy định rõ ràng trong luật hoặc nghị định hướng dẫn cách thức quản lý, đăng ký đối với lực lượng mua gánh bán bưng, bán hàng rong, tự sản tự tiêu tại các chợ, khu dân cư - một lực lượng chiếm số lượng không nhỏ trong đời sống xã hội.

Cuối buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; đồng thời thảo luận tại tổ về nội dung này.