Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, phát triển nhà ở

Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý nhiều nội dung trọng tâm, từ xử lý tồn tại trong quản lý đất nông, lâm trường, bảo đảm chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số đến hoàn thiện cơ chế giá đất, đẩy mạnh chuyển đổi số và tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư.

Quang cảnh phiên thảo luận - Ảnh: C.T.V

Tháo gỡ "điểm nghẽn", bảo đảm quyền lợi người dân, khơi thông nguồn lực phát triển

Thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị hoàn thiện quy định về quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh. Từ thực tiễn Quảng Trị, nơi 8 công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý trên 142.000ha đất, đồng chí kiến nghị quy định thời hạn tối đa 12-18 tháng để hoàn thành rà soát, đo đạc, cắm mốc và lập phương án sử dụng đất; kiên quyết thu hồi diện tích không sử dụng, sử dụng sai mục đích hoặc giao khoán trái phép. Đồng thời, cần bảo đảm ngân sách nhà nước chi trả kinh phí đo đạc, đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận đất bàn giao.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh: C.T.V

Đặc biệt, quỹ đất thu hồi cần ưu tiên bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo thiếu đất theo Điều 15 của dự thảo. Đối với các hộ đã canh tác ổn định lâu dài, phù hợp quy hoạch, cần có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và sinh kế bền vững.

Về phân cấp thẩm quyền phù hợp năng lực cấp xã, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng chí đề nghị cấp tỉnh tiếp tục quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, dự án đầu tư và dự án liên xã; đồng thời phân định rõ thẩm quyền tập thể UBND tỉnh với trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong giải quyết công việc hành chính. Cấp xã nên tập trung vào các nhiệm vụ trực tiếp phục vụ người dân như giao đất ở trong hạn mức, công nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hòa giải tranh chấp và quản lý quỹ đất công ích.

Việc phân cấp các nhiệm vụ phức tạp cho cấp xã cần gắn với điều kiện về nhân lực chuyên môn và hạ tầng dữ liệu số. Bên cạnh đó, cần xây dựng khung thủ tục hành chính liên thông thống nhất trên toàn quốc, xử lý đồng thời các thủ tục đo đạc, cấp đổi Giấy chứng nhận, tách thửa, hợp thửa trên môi trường điện tử, tránh yêu cầu người dân thực hiện tuần tự nhiều thủ tục gây tốn kém thời gian, chi phí.

Đồng chí nhấn mạnh, Luật Đất đai tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động quản lý nhà nước và quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thi hành, bảo đảm các văn bản quy định chi tiết có hiệu lực đồng bộ với Luật từ năm 2027, không để xảy ra khoảng trống pháp lý hoặc tình trạng “luật chờ nghị định”.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đồng tình với định hướng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính khả thi của chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với những người thực tế còn thiếu đất ở, đất sản xuất; bổ sung chủ thể “hộ gia đình, cá nhân” để phù hợp với tập quán của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô và bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối được thu, chi. Trường hợp không còn quỹ đất phù hợp, cần có giải pháp thay thế như hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tiếp cận vốn sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Đối với quy định về hợp đồng thực hiện quyền sử dụng đất, đồng chí đề nghị giữ nguyên quy định tại Điều 27 Luật Đất đai hiện hành. Về xử lý dự án chậm tiến độ, đồng chí thống nhất sử dụng công cụ kinh tế để chống đầu cơ, lãng phí đất đai, nhưng cần loại trừ thời gian chậm trễ do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc vướng mắc giải phóng mặt bằng không thuộc lỗi của nhà đầu tư.

Đồng chí lựa chọn Phương án 1 tại khoản 1 và khoản 4, Điều 58, tạo điều kiện thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, không giới hạn cứng nhắc loại đất được thỏa thuận. Ý kiến cũng đề nghị chấm dứt hiệu lực Nghị quyết thí điểm số 171 khi Luật có hiệu lực, bảo đảm thống nhất pháp luật và tạo hành lang ổn định cho thị trường bất động sản.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh và kết hợp phát triển kinh tế tại Điều 31, bảo đảm thống nhất với quy định về sử dụng đất tại Điều 88. Về giá đất tại Điều 75 và Điều 76, đồng chí cho rằng cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, kết hợp các công cụ thuế và chính sách kinh tế khác để xử lý những yếu tố chênh lệch giá phù hợp. Ý kiến cũng đồng tình với việc Nhà nước quyết định giá đất, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, không để việc thuê tư vấn thay thế trách nhiệm công vụ.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đồng chí đề nghị đẩy mạnh số hóa theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”, khai thác dữ liệu điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm sự phụ thuộc vào thống kê, kiểm kê thủ công. Bên cạnh đó, cần rà soát ngôn ngữ lập pháp, bảo đảm các quy định rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện.

Các ý kiến tại phiên thảo luận thống nhất nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện dự thảo theo hướng đồng bộ, khả thi, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm công bằng trong tiếp cận đất đai và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Bảo đảm an sinh, nâng cao tính khả thi của chính sách

Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Thanh Liêm đề nghị hoàn thiện quy định về nhà chung cư cũ, phát triển nhà lưu trú cho công nhân và bổ sung chính sách nhà ở công vụ cho giáo viên, nhân viên y tế công tác tại vùng khó khăn.

Về xác định nhà chung cư cũ tại Điều 2, ý kiến cho rằng không nên cố định mốc thời gian xây dựng trước năm 1994, bởi Luật sẽ được áp dụng trong thời gian dài. Thay vào đó, cần nghiên cứu tiêu chí dựa trên tuổi thọ công trình, như 30, 40 hoặc 50 năm, phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn của ngành xây dựng.

Đối với chính sách nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp, đồng chí bày tỏ đồng tình cao, cho rằng đây là giải pháp thiết thực nhằm cải thiện điều kiện sống, hạn chế tình trạng nhà trọ tạm bợ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao đời sống người lao động.

Về nhà ở công vụ, ý kiến đề nghị bổ sung giáo viên, nhân viên y tế công tác tại vùng cao, vùng biên giới và địa bàn khó khăn, gắn chính sách nhà ở với đầu tư trường học, bệnh viện, trung tâm y tế để thu hút, giữ chân đội ngũ cán bộ tại cơ sở.

Đối với quy định về người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đồng chí đề nghị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm tính thống nhất giữa pháp luật về nhà ở, đất đai và kinh doanh bất động sản.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) - Ảnh: C.T.V

Cùng quan tâm đến chính sách nhà ở công vụ cho giáo viên, nhân viên y tế vùng khó khăn như đại biểu Nguyễn Thanh Liêm, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ đề nghị bổ sung đối tượng được thuê nhà ở công vụ là người được tuyển dụng, điều động đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; đồng thời quy định rõ chính sách miễn tiền thuê nhà, bảo đảm thống nhất với Luật Nhà giáo.

Đối với nhà ở xã hội, đồng chí đề nghị quy định rõ nguyên tắc xác định giá bán lại sau thời hạn 5 năm; tăng cường xác minh điều kiện về nhà ở, thu nhập thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia và bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp đã mua nhà theo Luật Nhà ở năm 2023, nhằm hạn chế đầu cơ, trục lợi chính sách.

Về cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, ý kiến kiến nghị quy định thời hạn chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận không quá 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, đồng thời xác định rõ trách nhiệm bồi thường nếu chậm thực hiện do lỗi của chủ đầu tư.

Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thiện Luật Nhà ở cần bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.