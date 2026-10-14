Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hội nghị giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; kết quả triển khai các nghị quyết số 261/2025/QH15 và 206/2025/QH15 của Quốc hội; đồng thời, kiến nghị một số nội dung với Trung ương.

Trong 9 tháng, tỉnh tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và đầu tư kết cấu hạ tầng. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh kiến nghị Trung ương bố trí khoảng 5.026 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để nâng cấp cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua Sơn La từ 2 lên 4 làn xe; bổ sung cơ chế đặc thù lựa chọn nhà đầu tư các dự án cấp nước, xử lý nước thải tại miền núi; hướng dẫn định mức chi phí chỉnh trang, vệ sinh công cộng và nghiên cứu chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non nghỉ hưu trước tuổi, đội ngũ tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND.

Thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội, toàn tỉnh đã khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho trên 982.000 lượt người, đạt 72,7% dân số; mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế và chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về địa phương.

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15, tỉnh đã rà soát các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, chưa phát sinh trường hợp phải áp dụng cơ chế đặc biệt của Nghị quyết.

Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại 4 phường, 8 xã, với hơn 700 cử tri tham dự; tiếp nhận 63 ý kiến, kiến nghị, trong đó 24 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, 39 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương. Nội dung tập trung vào đầu tư công, giao thông, đất đai, quy hoạch, dịch vụ công, môi trường, giáo dục và cơ sở vật chất sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đoàn đã tổng hợp, đề nghị Trung ương xem xét 5 kiến nghị; chuyển các kiến nghị còn lại đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành đã trao đổi, đề xuất các kiến nghị tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, tập trung vào đầu tư hạ tầng giao thông; tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào các dự án nhà ở, quản lý đất đai; hỗ trợ địa phương miền núi bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao; xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế. Các đại biểu cũng góp ý vào các dự thảo luật trình Quốc hội khóa XVI về an ninh dữ liệu, sở hữu trí tuệ, thương mại, lao động, bảo hiểm xã hội và phát triển công nghiệp văn hóa...

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kịch bản đề ra do những khó khăn về điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, dịch vụ và năng lực tổ chức thực hiện. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 13,8% trong quý IV để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,5%. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục chủ động nghiên cứu các dự thảo luật, cập nhật kịp thời thông tin, nắm bắt ý kiến cử tri để tham gia đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả; kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, hoàn thiện nội dung kiến nghị, tạo điều kiện để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tại kỳ họp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các mục tiêu phát triển của Sơn La trong thời gian tới.