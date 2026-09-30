Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri xã Đông Hải và xã Gành Hào

Tham dự các buổi tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội: đồng chí Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XVI, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu.

Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khoá XVI và tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai.

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khoá XVI và tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Đồng thời, các đại biểu Quốc hội lắng nghe cử tri xã Đông Hải và xã Gành Hào bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về những vấn đề được cử tri quan tâm.

Hơn 120 cử tri xã Đông Hải tham dự hội nghị tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau sáng 30/9/2026.

Tại xã Đông Hải, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến ô nhiễm nguồn nước, môi trường; tình trạng khai thác thuỷ sản tận diệt; việc áp dụng chế độ cải cách tiền lương mới; chế độ phụ cấp đối với một số chức danh Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cử tri Lê Kim Cương, ấp Mỹ Điền, xã Đông Hải, kiến nghị chính quyền tiếp tục quan tâm xây dựng nhà tình thương cho các hộ gặp khó khăn về nhà ở.

Cử tri xã Đông Hải cũng kiến nghị triển khai các chương trình phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, thích ứng với quá trình chuyển đổi số; quan tâm xây dựng, hỗ trợ nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, cử tri xã Gành Hào nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực như: bảo đảm nước sạch sinh hoạt, vệ sinh môi trường, nâng cấp giao thông nông thôn; nghiên cứu phương án cho thuê khu chợ truyền thống để mở cửa hàng tiện lợi, tránh lãng phí cơ sở vật chất.

Cử tri Phan Văn Tạm, Ấp 1, xã Gành Hào, đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của Đảng uỷ, chính quyền địa phương trong xử lý tình trạng ngập nước do triều cường thời gian qua.

Cử tri kiến nghị bổ sung chế độ ưu đãi đối với cựu chiến binh từ 70 tuổi trở lên; hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà tình thương; đồng thời tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại cho trạm y tế xã.

Cử tri Vũ Hồng Năm, Ấp 2, xã Gành Hào, kiến nghị Nhà nước quan tâm bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho người dân địa bàn ven biển

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Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gành Hào, làm rõ một số nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gành Hào, trao đổi các nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu ý kiến bà con cử tri và tổng hợp, phân loại để chuyển các kiến nghị chính đáng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.