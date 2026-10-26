Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tiếp tục đóng góp hoàn thiện các dự án luật

Đại biểu Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, điều hành và gợi ý thảo luận.

Các ý kiến thảo luận tại Tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đều thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguy cơ mất an toàn, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xây dựng cơ chế bảo vệ công trình trọng yếu phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề nghị cân nhắc thận trọng việc chuyển sang hậu kiểm phòng cháy, chữa cháy.

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề nghị rà soát kỹ các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ về kỹ thuật lập pháp.

Bên cạnh đánh giá cao định hướng cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm điều kiện kinh doanh và rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đại biểu Phan Chí Hiếu đề nghị thận trọng cân nhắc về đề xuất chuyển từ cơ chế kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng sang hậu kiểm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, đại biểu đề xuất: Trước mắt tiếp tục cải cách quy trình kiểm tra nghiệm thu theo hướng đơn giản, thuận tiện, minh bạch, không gây phiền hà cho doanh nghiệp; đồng thời củng cố năng lực hậu kiểm, chỉ tiến tới bãi bỏ hoàn toàn thủ tục khi điều kiện quản lý và ý thức tuân thủ pháp luật đáp ứng yêu cầu.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý, phòng cháy, chữa cháy và ứng dụng dữ liệu số.

Tham gia thảo luận, Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đã cung cấp nhiều thông tin thực tiễn nhằm làm rõ tính khả thi của các quy định trong hai dự án luật.

Đề cập đến dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu dẫn chứng thực tiễn hệ thống hồ, đập chứa nước ngọt phục vụ dân sinh, sản xuất và tuyến đường ống dẫn khí PM3 về Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng, đơn vị quản lý vận hành và chính quyền địa phương trong xác định ranh giới, cắm mốc hành lang an toàn, tổ chức tuần tra, canh gác là kinh nghiệm thực tế có thể tham khảo trong quá trình triển khai luật.

Đối với quy định giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đưa công trình loại III vào danh mục, đại biểu cho rằng đây là cơ chế phân cấp cần gắn với quy trình thẩm định, tham mưu của cơ quan chuyên môn. Việc luật hoá thẩm quyền này cần đi cùng quy trình phối hợp rõ ràng, bảo đảm công trình được xác định đúng đối tượng và bảo vệ phù hợp với yêu cầu an ninh quốc gia.

Đại biểu cũng thống nhất cần quy định cụ thể, bao quát hơn các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi xâm nhập trái phép, phá hoại công trình, tấn công mạng và sử dụng thiết bị bay không người lái trái quy định. Đồng thời, đề nghị xây dựng các nguyên tắc ứng phó theo cấp độ nguy cơ, giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với từng loại công trình và tình huống phát sinh.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thiếu tướng Hồ Việt Triều cho rằng việc phân cấp nhiệm vụ cho Công an cấp xã có cơ sở thực tiễn, gắn với quá trình kiện toàn lực lượng công an chính quy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngoài đánh giá cao việc rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc, đại biểu còn kỳ vọng việc tích hợp dịch vụ công trên nền tảng định danh điện tử dùng chung sẽ giúp đơn giản hoá quy trình, tăng khả năng liên thông và nâng cao hiệu quả quản lý.

Về phương án tích hợp các đầu số khẩn cấp 113, 114 và 115, đại biểu thông tin định hướng xây dựng hệ thống tiếp nhận, chia sẻ thông tin và điều phối lực lượng ứng cứu liên thông. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa thực tiễn, giúp nâng cao khả năng phối hợp khi xảy ra sự cố, song cần được triển khai đồng bộ về hạ tầng, quy trình tiếp nhận và năng lực điều phối.

Trước quan tâm của nhiều đại biểu về cơ chế hậu kiểm phòng cháy, chữa cháy, Thiếu tướng Hồ Việt Triều nhấn mạnh việc chuyển đổi không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Cần gắn trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, chủ cơ sở và đơn vị tư vấn, giám sát với chất lượng, mức độ an toàn của công trình; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thiết bị ngay từ khâu sản xuất, nhập khẩu; tăng cường truy xuất nguồn gốc và số hoá dữ liệu phục vụ quản lý, cảnh báo nguy cơ.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội, phát biểu thảo luận tại tổ.

Quan tâm đến các quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhấn mạnh việc cải cách thủ tục phải đi đôi với bảo đảm an toàn thực chất, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đề nghị quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình; hồ sơ nghiệm thu công trình có đánh giá của đơn vị tư vấn giám sát đủ năng lực; đồng thời tổ chức hậu kiểm dựa trên mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng loại hình công trình.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh cũng đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy và phương tiện phòng cháy, chữa cháy lưu thông trên thị trường. Đại biểu đề nghị duy trì yêu cầu kiểm định kỹ thuật, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và truy xuất nguồn gốc rõ ràng; đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu và doanh nghiệp phân phối. Cùng với đó, cần tăng cường hậu kiểm chất lượng, thu hồi kịp thời sản phẩm không đạt chuẩn.

Đại biểu Lương Văn Anh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghị hoàn thiện tiêu chí phân loại, xác định phạm vi bảo vệ công trình trọng yếu phù hợp với thực tiễn.

Đóng góp ý kiến về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Lương Văn Anh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghị xây dựng tiêu chí phân loại công trình trên cơ sở khoa học, đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro và phạm vi ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố. Đối với hồ chứa nước, không nên chỉ căn cứ vào dung tích mà cần xem xét vị trí công trình, đặc điểm khu vực hạ du, mật độ dân cư và mức độ tác động đến các trung tâm kinh tế, chính trị.

Đối với các công trình thuỷ lợi cần làm rõ phạm vi bảo vệ nghiêm ngặt quanh thân đập, cống lấy nước và công trình đầu mối, tránh khoanh vùng quá rộng gây chồng lấn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, du lịch sinh thái và sinh kế lâu đời của người dân.

Bên cạnh yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, đại biểu đề nghị dự thảo luật bổ sung nguyên tắc phối hợp liên ngành khi hành lang bảo vệ công trình đan xen với hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia như đường dây điện cao thế, cáp viễn thông, đường ống dẫn khí và kênh mương thuỷ lợi. Cơ chế phối hợp rõ ràng sẽ góp phần vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa duy trì hoạt động thông suốt của các hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Về cơ chế bố trí kinh phí phá dỡ, di dời công trình, đại biểu Lương Văn Anh phân tích: Trên thực tế có những công trình được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, hoàn thành và bàn giao cho đơn vị chuyên môn quản lý, vận hành trước khi được cấp có thẩm quyền xác định thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Khi phát sinh yêu cầu di dời, phá dỡ hoặc giải toả hành lang bảo vệ, đơn vị quản lý vận hành có thể không đủ nguồn kinh phí thực hiện, trong khi dự án đầu tư ban đầu đã kết thúc.

Vì vậy, dự án luật cần nghiên cứu bổ sung quy định chuyển tiếp hoặc cơ chế tài chính phù hợp, bảo đảm ngân sách nhà nước tiếp tục bố trí kinh phí đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định./.