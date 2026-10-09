Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Trương Dũng Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Đinh Ngọc Minh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (dự trực tuyến).

Lãnh đạo tỉnh dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 30 cử tri thuộc các ngành liên quan các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Bình Tân phát biểu định hướng các nhóm chuyên đề đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Nhấn mạnh thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh liên quan trực tiếp đến các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Bình Tân đề nghị các cử tri chuyên ngành tập trung đóng góp ý kiến vào 7 nhóm chuyên đề trọng tâm, bao gồm: xử lý vi phạm hành chính; xây dựng pháp luật; y tế - xã hội; lao động - việc làm; văn hoá - thể thao - du lịch - truyền thông; định danh điện tử và an ninh dữ liệu.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ghi nhận các góp ý có căn cứ thực tiễn, có tác động trực tiếp, chỉ rõ những nội dung bất cập cần sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các dự án luật.

Trong đó, cử tri ngành tư pháp đóng góp về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của luật sư và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư trong Luật Luật sư (sửa đổi).

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Hoàng Lộc góp ý về Luật Luật sư (sửa đổi).

Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, cử tri ngành công an đóng góp ý kiến về việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân, nhằm bảo đảm an ninh dữ liệu.

Đại tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Cà Mau), góp ý vào dự án Luật An ninh dữ liệu.

Về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, cử tri đóng góp nhiều nội dung thực tiễn, nhằm tăng tiện ích cho người dân khi sử dụng ứng dụng VNeID.

Thượng tá Lê Quốc Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau), góp ý 6 vấn đề thuộc dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị giao thẩm quyền cho Bộ Y tế thống nhất thẩm định và công bố giá các trang thiết bị dịch vụ y tế, không đấu thầu các thiết bị y tế như hiện nay, để tạo thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Lực đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế đấu thầu trang thiết bị y tế.

Ngoài ra, các cử tri thuộc cơ quan tư pháp đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật về văn bản quy phạm pháp luật.

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị, ghi nhận các ý kiến của cử tri chuyên ngành.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Bình Tân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu thực tiễn quan trọng để các đại biểu trong Đoàn nghiên cứu, tham gia thảo luận và đóng góp tiếng nói của địa phương tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI sắp tới./.