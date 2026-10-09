Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề
Chiều 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Ông Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Trương Dũng Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Đinh Ngọc Minh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (dự trực tuyến).
Lãnh đạo tỉnh dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 30 cử tri thuộc các ngành liên quan các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét.
Nhấn mạnh thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh liên quan trực tiếp đến các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Bình Tân đề nghị các cử tri chuyên ngành tập trung đóng góp ý kiến vào 7 nhóm chuyên đề trọng tâm, bao gồm: xử lý vi phạm hành chính; xây dựng pháp luật; y tế - xã hội; lao động - việc làm; văn hoá - thể thao - du lịch - truyền thông; định danh điện tử và an ninh dữ liệu.
Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ghi nhận các góp ý có căn cứ thực tiễn, có tác động trực tiếp, chỉ rõ những nội dung bất cập cần sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.
Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các dự án luật.
Trong đó, cử tri ngành tư pháp đóng góp về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của luật sư và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư trong Luật Luật sư (sửa đổi).
Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, cử tri ngành công an đóng góp ý kiến về việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân, nhằm bảo đảm an ninh dữ liệu.
Về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, cử tri đóng góp nhiều nội dung thực tiễn, nhằm tăng tiện ích cho người dân khi sử dụng ứng dụng VNeID.
Đối với lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị giao thẩm quyền cho Bộ Y tế thống nhất thẩm định và công bố giá các trang thiết bị dịch vụ y tế, không đấu thầu các thiết bị y tế như hiện nay, để tạo thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh.
Ngoài ra, các cử tri thuộc cơ quan tư pháp đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật về văn bản quy phạm pháp luật.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Bình Tân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu thực tiễn quan trọng để các đại biểu trong Đoàn nghiên cứu, tham gia thảo luận và đóng góp tiếng nói của địa phương tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI sắp tới./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-ca-mau-tang-cuong-tiep-xuc-cu-tri-theo-chuyen-de-a133130.html