Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau góp ý 3 dự án luật

Hoàn thiện pháp luật về đấu giá, bảo đảm cạnh tranh công khai, minh bạch

Góp ý dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Đấu giá tài sản với các luật chuyên ngành.

Đại biểu Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề nghị đồng bộ quy định pháp luật, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc, thao túng và thông đồng trong đấu giá tài sản.

Đại biểu Phan Chí Hiếu cho rằng, đối với những loại tài sản có tính chất đặc thù như tài nguyên số, kho số, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và hạn ngạch xuất nhập khẩu, cần nghiên cứu quy trình đấu giá phù hợp, tránh áp dụng máy móc thủ tục chung dẫn đến khó khăn khi thực hiện. Các quy định về giải quyết tranh chấp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên cũng cần được rà soát đồng bộ với pháp luật có liên quan.

Liên quan đến tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc trong đấu giá quyền sử dụng đất, đại biểu đề nghị cân nhắc các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, nhưng tránh tạo rào cản tài chính quá lớn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh việc xem xét mức tiền đặt trước, cần nghiên cứu rút ngắn thời hạn thanh toán sau trúng đấu giá, đa dạng hoá biện pháp bảo đảm, tăng cường cơ chế kiểm soát tiền đặt trước và bổ sung quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn hành vi thông đồng, thao túng kết quả.

Đại biểu Lương Văn Anh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Cùng quan điểm rà soát quy định về đấu giá tài sản đặc thù, đại biểu Lương Văn Anh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghị làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá, nhất là trong bàn giao tài sản, phê duyệt kết quả và thực hiện các thủ tục sau đấu giá.

Đại biểu Lương Văn Anh kiến nghị quy định rõ căn cứ, trình tự xử lý vi phạm, trách nhiệm bồi thường và việc huỷ kết quả đấu giá trong trường hợp cần thiết, bảo đảm các cơ quan phối hợp thông suốt, tránh đùn đẩy trách nhiệm.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội,

kiến nghị bảo đảm cạnh tranh bình đẳng trong lựa chọn tổ chức đấu giá, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tham gia.

Ở góc độ bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, quan tâm đến việc bảo đảm cạnh tranh bình đẳng trong lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá; đề xuất xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn công khai, gắn với năng lực và chất lượng dịch vụ, hạn chế các yếu tố tạo lợi thế không hợp lý cho tổ chức đã từng cung cấp dịch vụ hoặc có trụ sở tại địa bàn nhất định.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh cũng đề xuất rút ngắn thời gian hoàn trả tiền đặt trước cho người rút đăng ký hợp lệ, quy định rõ thời hạn xác nhận và trách nhiệm của tổ chức đấu giá nếu chậm hoàn tiền không có căn cứ. Khi thay đổi quy tắc đấu giá, cần xác định cụ thể nội dung phải công bố trước khi đăng ký, giới hạn việc điều chỉnh tại phiên đấu giá và có cơ chế bảo đảm quyền lựa chọn, quyền rút lui, quyền được hoàn tiền của người tham gia khi thay đổi ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của họ.

Nâng cao chuẩn mực hành nghề luật sư, bảo vệ quyền lợi người dân

Đại biểu Đinh Ngọc Minh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề nghị minh bạch thù lao luật sư, kiểm soát nguy cơ môi giới và bảo đảm chuẩn mực hành nghề.

Góp ý dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Đinh Ngọc Minh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề nghị kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ phát sinh tiêu cực trong hoạt động hành nghề, nhất là tình trạng môi giới và thoả thuận thù lao thiếu minh bạch. Quy định về thù lao cần hướng đến công khai, rõ ràng để người dân có cơ sở lựa chọn dịch vụ pháp lý phù hợp, hạn chế nguy cơ xung đột lợi ích và hành vi vi phạm pháp luật.

Đại biểu Trần Hoài Nam, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, góp ý dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Trong khi đó, đại biểu Trần Hoài Nam, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, tập trung góp ý các quy định về chức năng xã hội, nguyên tắc và điều kiện hành nghề luật sư. Đại biểu đề nghị rà soát các nội dung có nguy cơ trùng lặp với Hiến pháp và các luật hiện hành, bảo đảm quy định mới rõ ràng, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp.

Về nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng, đại biểu đề nghị sử dụng cách diễn đạt bao quát, phù hợp với hệ thống pháp luật, tránh giới hạn phạm vi thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin chỉ trong một văn bản luật. Đối với việc bảo vệ người thân của luật sư, cần xác định phạm vi điều chỉnh rõ ràng, tránh trùng lặp với các cơ chế bảo vệ đã được quy định trong pháp luật hình sự, dân sự.

Về điều kiện hành nghề, đại biểu kiến nghị tiếp tục xem xét yêu cầu có bằng cử nhân luật, bởi đây là nền tảng đào tạo cơ bản để người hành nghề được trang bị kiến thức pháp lý và kỹ năng cần thiết trước khi tiếp tục đào tạo nghề luật sư.

Bảo vệ trẻ em bằng cơ chế pháp lý cụ thể, tăng cường giám sát sau nhận nuôi

Tập trung cho ý kiến về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu lấy lợi ích tốt nhất của trẻ em làm nguyên tắc xuyên suốt.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đề nghị bảo đảm quyền được biết về nguồn gốc, giữ gìn bản sắc văn hoá và duy trì mối liên hệ của trẻ với gia đình, cộng đồng.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đề nghị thể chế hoá rõ hơn các chính sách bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số trong các điều khoản của luật; bổ sung quy định về lưu giữ, bảo quản và cung cấp thông tin nguồn gốc của trẻ, cũng như xem xét yếu tố ngôn ngữ, văn hoá trong quá trình lựa chọn cha mẹ nuôi và ghép trẻ. Việc lấy ý kiến của trẻ cần được thực hiện bằng ngôn ngữ, phương thức mà trẻ có thể hiểu; trường hợp cần thiết phải có người hỗ trợ ngôn ngữ để bảo đảm sự đồng thuận thực chất.

Bên cạnh đó, cần tăng cường theo dõi, hỗ trợ trẻ sau khi được nhận làm con nuôi, nhất là các trường hợp có yếu tố nước ngoài; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối thông tin giữa các cơ quan và bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân của trẻ em.

Đại biểu cũng lưu ý: Việc phân cấp, phân quyền phải gắn với nhân lực, nguồn lực và điều kiện thực hiện tại cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đề nghị hoàn thiện cơ chế lưu trữ thông tin nguồn gốc, xác minh điều kiện nhận nuôi và bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

Nhấn mạnh đến cơ chế lưu trữ và bảo vệ trẻ em, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đề nghị cụ thể hoá quy định về trách nhiệm lưu trữ, cập nhật và cung cấp thông tin nguồn gốc của người được nhận làm con nuôi thông qua hệ thống dữ liệu thống nhất, an toàn, có khả năng truy xuất lâu dài.

Đại biểu cũng kiến nghị rà soát điều kiện của người nhận con nuôi, đặc biệt là người có tiền án, tiền sự hoặc từng bị xử lý hành chính về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Đồng thời, cần làm rõ cơ chế tiếp nhận, chuyển giao và xử lý thông tin khi phát hiện trẻ có nguy cơ bị xâm hại, bỏ mặc hoặc không được chăm sóc phù hợp; xác định trách nhiệm phối hợp giữa người làm công tác xã hội, chính quyền cấp xã và cơ sở trợ giúp xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau), Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đề xuất kiểm soát môi giới nuôi con nuôi trên mạng xã hội.

Trăn trở về công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau), Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đề xuất bổ sung quy định kiểm soát hành vi lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, môi giới cho - nhận con nuôi trái quy định; làm rõ trách nhiệm của các nền tảng số trong việc phát hiện, gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện quy định về người làm công tác xã hội, đẩy mạnh số hoá hồ sơ, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại đối với các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, để kịp thời xác minh khi có dấu hiệu bất thường./.