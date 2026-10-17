Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự án luật

Phiên thảo luận do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, chủ trì.

Với tinh thần bám sát thực tiễn, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, hướng tới hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, điều hành phiên thảo luận Tổ 12.

Hoàn thiện pháp luật bưu chính theo hướng minh bạch, khả thi

Đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), nội dung thảo luận tại tổ tập trung vào các vấn đề trọng tâm như phạm vi điều chỉnh, trách nhiệm quản lý nhà nước, cơ chế cung ứng dịch vụ bưu chính phổ cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn bưu gửi và giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại.

Đại biểu Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, góp ý hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước, giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại và điều khoản chuyển tiếp trong Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Góp ý vào Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đề nghị rà soát phạm vi điều chỉnh theo hướng tinh gọn, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước ở Trung ương để tránh chồng chéo.

Đối với điều khoản chuyển tiếp, cần bổ sung phương án xử lý cụ thể đối với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện sau thời hạn và các hồ sơ cấp phép đã nộp trước khi luật có hiệu lực; đồng thời bảo đảm quy định bồi thường thiệt hại thống nhất với Bộ luật Dân sự.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghị hoàn thiện cơ chế tài chính cho dịch vụ bưu chính phổ cập và tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật để đáp ứng chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân đề nghị làm rõ tiêu chí phân định dịch vụ bưu chính với logistics và vận tải; làm rõ tiêu chí phân định dịch vụ bưu chính với logistics, vận tải và thương mại điện tử, dựa trên bản chất, chức năng và trách nhiệm thực tế của chủ thể cung cấp dịch vụ.

Đối với dịch vụ bưu chính phổ cập, đại biểu lưu ý, việc mở rộng phạm vi dịch vụ cần đi đôi với đánh giá đầy đủ chi phí, xác định nguồn kinh phí và lộ trình thực hiện. Những địa bàn có điều kiện đặc thù như Cà Mau, vùng sâu, vùng xa cần được tính đến khi xây dựng cơ chế hỗ trợ, nhằm bảo đảm doanh nghiệp duy trì mạng lưới phục vụ, người dân tiếp cận dịch vụ thiết yếu với chi phí hợp lý.

Đại biểu Nguyễn Bình Tân cũng đề nghị quy định rõ việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu bưu chính; tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân, quyền lợi người sử dụng dịch vụ và trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố; đồng thời cần cụ thể hoá chính sách phát triển bưu chính xanh, giảm rác thải nhựa và khuyến khích sử dụng phương tiện vận chuyển tiết kiệm năng lượng.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đề xuất bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ bưu chính phổ cập, tăng cường bảo vệ nhóm yếu thế và dữ liệu cá nhân.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đề nghị làm rõ tiêu chí xác định địa bàn vùng sâu, vùng xa; quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm dịch vụ bưu chính phổ cập tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo.

Đồng thời, cần bổ sung nguyên tắc bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ đối với người khuyết tật, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và quyền riêng tư của người sử dụng. Đặc biệt, trong tình huống thiên tai, dịch bệnh, luật cần xác định rõ thứ tự ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ, thuốc, vật tư y tế và hàng hoá thiết yếu, góp phần bảo đảm đời sống Nhân dân.

Đại biểu Trần Hoài Nam, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đề nghị cụ thể hoá cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và trách nhiệm bảo đảm an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính.

Cơ bản thống nhất với việc bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động bưu chính, tuy nhiên, theo đại biểu Trần Hoài Nam, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cần xác định rõ phạm vi, mục tiêu, thời gian và đối tượng thử nghiệm, đồng thời bổ sung các nguyên tắc công khai, minh bạch, kiểm soát rủi ro, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.

Đối với quy định về an toàn bưu gửi, đại biểu Trần Hoài Nam cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và các chủ thể tham gia ở từng giai đoạn cung cấp dịch vụ; quy định cụ thể các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời sự cố. Qua đó, bảo đảm bưu gửi được an toàn từ khi tiếp nhận đến khi phát hợp lệ cho người nhận hoặc hoàn trả cho người gửi.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đề xuất bổ sung quy định về tuyển dụng, quản lý nhân viên và cơ chế tạm dừng bưu gửi để bảo đảm an ninh, an toàn bưu chính.

Đóng góp ý kiến tại thảo luận tổ, Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đề nghị bổ sung các tiêu chí về tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân viên làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn bưu chính.

Từ thực tiễn phát sinh các trường hợp bưu gửi có dấu hiệu chứa hàng cấm hoặc tài liệu liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước, đại biểu kiến nghị quy định rõ thẩm quyền tạm dừng bưu gửi để kiểm tra, xử lý theo pháp luật; đồng thời xác định cơ chế miễn trừ trách nhiệm bảo mật thông tin đối với doanh nghiệp bưu chính và cơ quan phối hợp khi thực hiện đúng quy định. Những nội dung này sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia.

Bảo đảm chính sách đo lường thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội,

góp ý về bảo đảm tính tự nguyện của Chương trình bảo đảm đo lường, giảm chi phí tuân thủ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề nghị, việc giảm tần suất hoặc phạm vi kiểm tra phải căn cứ vào lịch sử chấp hành pháp luật, kết quả kiểm định, hiệu chuẩn và các thông tin có thể kiểm chứng, thay vì chỉ dựa trên bản tự công bố của doanh nghiệp; tránh việc doanh nghiệp không tham gia chương trình bị mặc nhiên xem là có rủi ro cao

Về dữ liệu đo lường, cần có lộ trình áp dụng phù hợp với quy mô doanh nghiệp, bảo vệ bí mật kinh doanh và phân định rõ giữa dữ liệu cảnh báo với chứng cứ kết luận vi phạm để người bị kiểm tra có quyền giải trình; đồng thời cần đánh giá đầy đủ chi phí tuân thủ trước và sau khi sửa đổi luật đối với từng nhóm doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu cải cách thực chất, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn duy trì độ tin cậy của kết quả đo và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực tiễn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại Tổ 12 là cơ sở quan trọng để các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới./.