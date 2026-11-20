Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại phiên họp - Ảnh: C.T.V

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời thiết lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh, từ sản phẩm, phương thức giao dịch, chủ thể tham gia đến hạ tầng thị trường và trách nhiệm quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, đồng chí cho rằng các thuật ngữ “giao dịch hàng hóa phái sinh”, “thị trường hàng hóa phái sinh” còn khá mới, ít xuất hiện trong văn bản pháp luật và phương tiện truyền thông, nên cần cân nhắc khả năng tiếp cận, thực thi các quy định sau khi luật được ban hành. Việc xây dựng luật cần đánh giá kỹ tính cấp thiết, hiệu quả thi hành và thực hiện truyền thông chính sách theo quy định. Đồng thời, cần làm rõ hiệu quả của khung pháp luật hiện hành, những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn và khoảng trống pháp lý cần khắc phục. Báo cáo tiếp thu, giải trình đã cơ bản làm rõ nội dung này, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung vào tờ trình để làm rõ hơn sự cần thiết ban hành luật.

Về các quy định cụ thể, đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung. Đối với mô hình Sở Giao dịch hàng hóa, đồng chí đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ hơn về mô hình này. Đồng thời, để phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, cần rà soát các quy định liên quan đến cơ chế, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa, Trung tâm thanh toán bù trừ theo hướng giao Chính phủ quy định, bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Với tính chất là những thuật ngữ còn mới, đồng chí đề nghị dự thảo luật giải thích rõ hơn các khái niệm về giao dịch hàng hóa phái sinh và thị trường hàng hóa phái sinh theo hướng cụ thể, dễ hiểu, thuận lợi cho quá trình áp dụng.

Ý kiến cũng đề nghị làm rõ quy định về thanh toán bù trừ đối với giao dịch ngoài sở giao dịch (OTC) tại Điều 36 và Điều 42. Theo khoản 1 Điều 36, giao dịch OTC có thể được thanh toán bù trừ qua Trung tâm thanh toán bù trừ trên cơ sở tự nguyện. Cơ chế này tạo sự linh hoạt cho thị trường, nhưng nếu không thông qua trung tâm, rủi ro về khả năng thực hiện nghĩa vụ của đối tác và quản lý tài sản khách hàng sẽ lớn hơn. Trong khi đó, khoản 5 Điều 42 quy định các biện pháp như giới hạn đòn bẩy, bảo vệ số dư âm, đóng vị thế bắt buộc và cảnh báo rủi ro theo quy chế của Trung tâm thanh toán bù trừ. Vì vậy, cần làm rõ cơ chế áp dụng các biện pháp này đối với giao dịch OTC không qua trung tâm.

Từ đó, đồng chí đề nghị bổ sung vào Điều 36 quy định tổ chức trung gian phải thiết lập cơ chế quản lý ký quỹ, theo dõi vị thế, kiểm soát rủi ro đối tác và xử lý trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ; đồng thời chịu sự giám sát, báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước. Các yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư tối thiểu tại Điều 42 cần được áp dụng thống nhất, không phụ thuộc giao dịch có qua Trung tâm thanh toán bù trừ hay không.