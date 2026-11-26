Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phong Nha - Ảnh: X.P

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp.

Kỳ họp lần này, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các chính sách liên quan đến đời sống Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 92 lượt phát biểu tại kỳ họp, trong đó có 83 lượt góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết, 6 lượt góp ý về các vấn đề quan trọng của đất nước và tham gia nhiều hoạt động giám sát, chất vấn những vấn đề phát sinh trong thực tiễn địa phương.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm thông tin kết quả kỳ họp thứ 2 với cử tri - Ảnh: X.P

Lãnh đạo các địa phương tham dự buổi tiếp xúc - Ảnh: X.P

Cử tri các địa phương bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả quan trọng của đất nước và những đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, cử tri đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến các vấn đề như: Chế độ tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, thanh niên xung phong; nhiều hộ dân trên địa bàn còn thiếu đất sản xuất; quan tâm hỗ trợ hệ thống hạ tầng giao thông, trường học trên địa bàn…

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc - Ảnh: X.P

Cử tri phát biểu ý kiến - Ảnh: X.P

Cử tri xã Phong Nha cũng đề nghị các đại biểu đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, tạo điều kiện đưa các hiện vật về trưng bày tại di tích lịch sử sân bay dã chiến Khe Gát. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo địa phương đã giải trình một số ý kiến của cử tri theo thẩm quyền.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri - Ảnh: X.P

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thiết thực của cử tri, đồng thời làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.