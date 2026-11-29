Tư duy kiến tạo, khơi thông nguồn lực cho phát triển

- Thưa đại biểu, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khái quát dấu ấn kỳ họp qua tinh thần “bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới”. Chuyển biến này thể hiện rõ nhất ở điểm nào qua 27 ngày làm việc?

- Tôi cho rằng, điểm mới nổi bật nhất của kỳ họp lần này là Quốc hội đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển bằng pháp luật. Làm luật không chỉ để quản lý cho chặt, mà quan trọng hơn là phải tháo gỡ được những vướng mắc, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển.

Các đại biểu thành viên Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh dự phiên làm việc toàn thể của Quốc hội tại Kỳ họp. Ảnh: Q. Ninh (Dùng trình bày báo in)

Chương trình kỳ họp được chia thành hai đợt, điều hành linh hoạt, khoa học. Quy trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật được đổi mới theo hướng rất sát và nhanh: sau thảo luận tại Tổ, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp chỉnh lý ngay; Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xen kẽ để kịp thời cho ý kiến.

Tôi đánh giá cao cách làm này vì nó rút ngắn quy trình nhưng không buông lỏng chất lượng. Đại biểu có điều kiện phản ánh ý kiến từ thực tiễn, cơ quan soạn thảo tiếp thu kịp thời. Đó chính là đổi mới thực chất, lấy chất lượng và hiệu quả của quyết sách làm thước đo.

- Với khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết được xem xét, thông qua tại kỳ họp, Quốc hội đã làm thế nào để bảo đảm tính đồng bộ và khả thi của từng văn bản, thưa đại biểu?

- Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải nhìn chính sách từ góc độ người thực hiện và người chịu tác động, chứ không chỉ từ góc độ cơ quan xây dựng luật. Vì vậy, tại kỳ họp này, các phiên thảo luận tập trung nhiều vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau, những quy định chưa rõ, chưa thống nhất hoặc chưa đánh giá đầy đủ tác động.

Các dự án luật, nghị quyết đề cập đến hầu hết những lĩnh vực thiết yếu như đất đai, nhà ở, đầu tư, tài chính, ngân sách, tư pháp, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường. Điểm chung là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tôi cho rằng, một đạo luật tốt không phải là đạo luật có nhiều quy định nhất, mà là đạo luật giải quyết được đúng vấn đề, quy định rõ ai làm, làm như thế nào, chịu trách nhiệm đến đâu và có đủ điều kiện để thực hiện hay không.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường điều hành thảo luận tại Tổ. Ảnh Xuân Quý

- Khi hành lang thể chế hướng mạnh vào mở đường, Quốc hội đồng thời thông qua các quyết sách ngân sách, đầu tư công năm 2027 với quyết tâm tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Theo đại biểu, đâu là nguyên tắc cốt lõi trong phân bổ nguồn lực quốc gia?

- Tôi cho rằng, nguyên tắc quan trọng nhất là phân bổ nguồn lực phải đi liền với hiệu quả, không chạy theo quy mô vốn hay số lượng dự án. Mỗi quyết định phân bổ ngân sách, đầu tư công phải trả lời được câu hỏi: khoản đầu tư đó tạo ra giá trị gì, tháo gỡ điểm nghẽn nào, có sức lan tỏa đến đâu và đóng góp thế nào cho tăng trưởng lâu dài?

Tôi đặc biệt quan tâm đến yêu cầu khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chậm giải ngân, lãng phí; đồng thời phải giao dự toán sát với năng lực thực hiện của từng địa phương. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp ngân sách càng cần được tính toán đồng bộ: không thể giao thêm nhiệm vụ mà không bảo đảm nguồn lực, cũng không thể giao quyền mà thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát.

Tăng trưởng hai con số là mục tiêu rất cao và cần thiết, nhưng phải dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ của nền kinh tế; không thể đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và sự ổn định lâu dài.

Thước đo cuối cùng của mỗi quyết sách chính là khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh NGUYỄN THỊ THU HÀ

- Ngoài lập pháp và điều hành vĩ mô, hoạt động giám sát cùng nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại tại kỳ họp cũng thu hút sự quan tâm lớn. Đại biểu nhìn nhận ý nghĩa của những dấu ấn này như thế nào?

- Tôi cho rằng, giá trị của hoạt động giám sát không nằm ở việc đặt ra được bao nhiêu câu hỏi, mà ở chỗ sau giám sát, những vấn đề được chỉ ra có được giải quyết hay không.

Phiên chất vấn ngày 12/11 tập trung vào hai lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Các vấn đề như giải ngân đầu tư công, kinh phí cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, quản lý thuế thương mại điện tử, khung pháp lý về trí tuệ nhân tạo đều được đặt ra trực diện, gắn trách nhiệm giải trình với giải pháp và tiến độ cụ thể. Bên cạnh đó, Quốc hội dành thời gian xem xét việc giải quyết kiến nghị cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tôi cũng đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động đối ngoại, giao lưu nghị viện và những sự kiện chính trị tại kỳ họp. Những hoạt động này góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường vị thế của Quốc hội Việt Nam và mở rộng sự gắn kết giữa các cơ quan dân cử.

Các vị ĐBQH thành phố Quảng Ninh tại phiên thảo luận Hội trường, Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Q. Ninh

Chuyển nhanh sang hành động, đưa các quyết sách vào cuộc sống

- Trước yêu cầu chỉnh lý luật với tiến độ nhanh và khối lượng công việc lớn, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã chuẩn bị nội dung từ cơ sở ra sao để đóng góp 68 lượt phát biểu tại kỳ họp, thưa đại biểu?

- Theo tôi, muốn phát biểu có chất lượng tại nghị trường thì phải bắt đầu từ thực tiễn, hiểu quy định đó khi đi vào cuộc sống sẽ tác động như thế nào, người dân và doanh nghiệp đang vướng ở đâu, cán bộ thực thi gặp khó khăn gì.

Vì vậy, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã chủ động chuẩn bị từ sớm. Trước và trong kỳ họp, Đoàn tổ chức 9 hội nghị, thu hút trên 680 lượt người tham gia; tổng hợp 47 báo cáo với trên 620 ý kiến, gửi 47 văn bản tham gia ý kiến đến Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi đặc biệt coi trọng ý kiến của các cơ quan chuyên môn, chuyên gia và những người trực tiếp thực thi pháp luật ở cơ sở.

Tại kỳ họp, Đoàn có 68 lượt phát biểu, trong đó 59 lượt tại Tổ và 9 lượt tại Hội trường. Với trách nhiệm Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, tôi tập trung điều phối, kết nối hoạt động của các đại biểu, đồng thời trực tiếp nghiên cứu, phát biểu làm rõ những vướng mắc từ thực tiễn địa phương. Sau phiên thảo luận tổ, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu giải trình của cơ quan soạn thảo, thẩm tra để làm rõ những nội dung chưa được tiếp thu tại hội trường. Điều chúng tôi hướng tới là mỗi ý kiến phải có căn cứ, có địa chỉ chính sách và đề xuất cụ thể.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: Đức Minh

- Những vướng mắc đặc thù nào từ thực tiễn Quảng Ninh đã được Đoàn ĐBQH thành phố đưa vào chương trình nghị sự nhằm tháo gỡ điểm nghẽn chung, thưa đại biểu?

- Quảng Ninh là địa phương có những đặc thù rất rõ: có biển, đảo, biên giới, khai thác khoáng sản tập trung, đô thị hóa nhanh và nhu cầu phát triển kinh tế biển rất lớn.

Về kinh tế biển, chúng tôi kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong xác lập quyền sử dụng khu vực biển đối với các hộ nuôi trồng thủy sản đã hoạt động ổn định lâu năm; hoàn thiện cơ chế chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và xử lý chồng lấn không gian biển.

Về đất đai, bất động sản, cần minh bạch dữ liệu và phương pháp định giá đất, xử lý đất công xen kẹp, kiểm soát việc thu hồi đất sau thỏa thuận, phân định rõ giao dịch dân sự với kinh doanh bất động sản.

Về ngân sách, chúng tôi đề nghị giao dự toán sát với năng lực thực hiện, hoàn thiện phân cấp ngân sách gắn với khả năng quản lý của chính quyền cấp xã. Với địa bàn biên giới, biển đảo, việc quản lý đầu tư trong khu vực bảo vệ công trình an ninh cần được phân loại theo mức độ rủi ro, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, vừa tránh tạo thủ tục không cần thiết cho nhà đầu tư.

Một vấn đề nữa tôi rất quan tâm là khoa học, công nghệ. Tại phiên chất vấn ngày 12/11, đại biểu của Đoàn đã đề nghị kết hợp phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi dài hạn với những công nghệ thiết yếu có thể ứng dụng sớm vào nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm, nuôi biển, dược phẩm và công nghiệp chế tạo. Tôi cho rằng, khoa học, công nghệ chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi kết quả nghiên cứu đi được vào sản xuất, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, người dân tăng thu nhập. Ý kiến này đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận, tiếp thu.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: Đức Minh

- Với tinh thần “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển” và yêu cầu chuyển nhanh từ quyết định sang hành động sau kỳ họp, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh sẽ triển khai ngay những phần việc nào?

- Ngay sau kỳ họp, Đoàn ĐBQH thành phố tập trung triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới, nhất là những quy định tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, Đoàn tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư; tăng cường giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và những vấn đề đã kiến nghị; khẩn trương tổng kết năm 2026, xây dựng chương trình công tác và giám sát năm 2027. Một yêu cầu chúng tôi đặc biệt quan tâm là phải nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của từng đại biểu, phát huy sở trường, chuyên môn và chủ động hơn trong nghiên cứu, tranh luận tại Hội trường.

Tôi nghĩ rằng, thước đo cuối cùng của hoạt động Quốc hội không chỉ là đã thông qua bao nhiêu luật, nghị quyết, mà là những quyết sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu khó khăn, tạo thêm bao nhiêu cơ hội phát triển và mang lại lợi ích thiết thực gì cho người dân, doanh nghiệp.

- Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!