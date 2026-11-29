Định hình quản trị tổng thể tài nguyên và không gian biển

Với đường bờ biển dài trên 250km, hơn 2.000 hòn đảo và vùng biển rộng trên 6.000km², Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu tác động trực diện nhất từ các đạo luật quản lý tài nguyên. Bởi vậy, việc Quốc hội đồng thời thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) ngay trong ngày làm việc cuối cùng mang ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố. Bộ ba luật này đánh dấu bước chuyển căn bản từ tư duy quản lý từng lĩnh vực sang quản trị tổng thể; mở ra hành lang pháp lý đồng bộ nhằm hóa giải những điểm nghẽn kéo dài trong quy hoạch, đầu tư, khai thác tài nguyên tại địa bàn.

Các đại biểu thành viên Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh dự phiên thảo luận toàn thể tại hội trường. Ảnh: Q. Ninh

Cụ thể hóa những đòi hỏi từ thực tiễn quản lý đất đai và thị trường bất động sản, Luật Đất đai (sửa đổi) phân định rành mạch thẩm quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giao HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh định kỳ ba năm một lần kèm lộ trình chuyển tiếp phù hợp. Luật cũng siết chặt điều kiện thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, ưu tiên bồi thường bằng đất hoặc nhà ở gắn với hỗ trợ phục hồi sinh kế lâu dài; đồng thời, mở rộng diện cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất ổn định lâu năm chưa có giấy tờ khi đáp ứng đủ điều kiện. Khi quy hoạch, giá đất được công khai và hệ thống dữ liệu được số hóa đồng bộ với năng lực vận hành tại cơ sở, Quảng Ninh có thêm động lực pháp lý để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị, từng bước xử lý dứt điểm quỹ đất chậm khai thác gây lãng phí.

Cùng mạch cải cách ấy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thực hiện phân loại dự án theo mức độ rủi ro, mạnh dạn cắt giảm thủ tục đánh giá tác động và giấy phép môi trường không cần thiết để mở rộng cơ chế đăng ký môi trường đi liền với kiểm tra sau cấp phép, qua đó thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và vận hành thị trường carbon. Quy định mới gặp gỡ trực tiếp với kiến nghị của Đoàn về chuẩn hóa thủ tục môi trường, kiểm soát chặt chất thải khai khoáng, phát thải và làm rõ trách nhiệm bồi thường, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ mà vẫn bảo vệ bền vững nguồn nước sinh hoạt cùng di sản Vịnh Hạ Long.

Các đại biểu thành viên Đoàn ĐBQH TP Quảng Ninh dự phiên thảo luận toàn thể tại hội trường. Ảnh: Q. Ninh

Trong khi đó, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) đặt nền tảng điều phối thống nhất các hoạt động cảng biển, logistics, du lịch và nuôi biển công nghiệp theo sức chịu tải của từng vùng, bảo đảm quyền tiếp cận bãi biển công cộng của người dân; các quy định chuyển tiếp về hồ sơ khu vực biển cũng kịp thời giữ cho sản xuất không bị gián đoạn trong lúc chờ công bố ranh giới hành chính trên biển.

Khơi mở công nghiệp văn hóa, lấy con người làm trung tâm

Góp ý các dự án luật về văn hóa, Đoàn ĐBQH Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, khả thi nhằm phát triển công nghiệp văn hóa gắn với thế mạnh di sản, du lịch và bản sắc địa phương. Các đề xuất tập trung hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, khơi thông nguồn lực xã hội hóa và phát triển thị trường sản phẩm văn hóa trên nền tảng bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, qua đó tạo dư địa mở rộng hoạt động nghệ thuật, lễ hội, dịch vụ văn hóa, vừa nâng cao đời sống tinh thần vừa gia tăng giá trị kinh tế cho thành phố.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Quang Khánh

Tinh thần lấy con người làm trung tâm tiếp tục được thể hiện rõ nét trong các kiến nghị về y tế và an sinh xã hội. Hướng tới bảo vệ nhóm yếu thế và giữ gìn an toàn cộng đồng, các đại biểu đề nghị phân định rạch ròi thực phẩm chức năng với thuốc chữa bệnh, siết chặt kiểm soát quảng cáo và an toàn thực phẩm; quản lý đúng bản chất các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới... Ở lĩnh vực giáo dục và phát triển con người, Đoàn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn lực bền vững cho chính sách an sinh, cải cách tiền lương và đầu tư điều kiện đổi mới giáo dục; coi trọng giáo dục lịch sử, văn hóa cũng như nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên số.

ĐBQH, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) phát biểu thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: Hồ Long

Các góp ý của ĐBQH thành viên Đoàn cũng đi sâu hoàn thiện pháp luật về luật sư, kiểm soát xung đột lợi ích, minh định trách nhiệm bồi thường và giá trị chứng cứ điện tử. Trên phương diện quốc phòng, an ninh, bên cạnh việc phân định rõ dữ liệu quân sự, củng cố cơ chế phối hợp bảo vệ công trình biên giới, biển đảo, các đại biểu đặc biệt lưu ý yêu cầu bảo vệ an toàn dữ liệu và quyền con người khi áp dụng cơ chế hậu kiểm trong quản lý định danh điện tử, phòng cháy chữa cháy và công cụ hỗ trợ.