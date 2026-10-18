Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tích cực thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai họp phiên toàn thể tại hội trường sáng 18-10. Ảnh: CTV

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai trong phiên thảo luận tại Tổ ngày 18-10. Ảnh: CTV

Thảo luận tại Tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công, Tổ 4 gồm Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đồng Nai và các tỉnh Quảng Trị, Điện Biên đánh giá cao sự quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần đạt được những kết quả khá toàn diện, ấn tượng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch năm 2027 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Đồng thời có các ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề gắn với thực tiễn tại địa phương.

Đại biểu Bùi Xuân Thống (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) nêu thực trạng giá vật liệu xây dựng tăng cao, từ đó không chỉ gây khó khăn cho các dự án đầu tư công mà cả việc tiếp cận vật liệu xây dựng của người dân. Đại biểu kiến nghị Chính phủ quan tâm, có giải pháp quản lý, bổ sung nguồn vật liệu xây dựng để đáp ứng nhu cầu xây dựng trong thời gian tới.

Đại biểu Bùi Xuân Thống (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu tại phiên thảo luận tổ ngày 18-10. Ảnh: CTV

Liên quan đến lĩnh vực du lịch, đại biểu Bùi Xuân Thống cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thực tế hiện nay, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm đang phát triển mạnh nhưng chưa có nhiều cơ chế, chính sách đầu tư phát triển gắn với quy hoạch loại hình du lịch này. Đại biểu lấy ví dụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thường gắn với rừng nhưng công tác quy hoạch để đầu tư phát triển còn khó khăn, do đó trong thời gian tới cần có những cơ chế, chính sách để có thể tận dụng nguồn lực, gắn với nghiên cứu ban hành tiêu chí về đô thị sinh thái để tập trung phát triển các vùng có tiềm năng, giữ gìn bản sắc văn hóa và cải thiện đời sống người dân.

Ghi nhận từ thực tiễn địa phương, đại biểu Bùi Xuân Thống cũng có đề xuất liên quan đến Nghị định số 381/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam ở xã, phường, đặc khu. Theo đó, các địa phương cấp xã kiến nghị về đối tượng viên chức làm việc trong các trung tâm dịch vụ tổng hợp không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp, trong khi đó nhiệm vụ, khối lượng công việc của họ rất nhiều. Đại biểu kiến nghị Chính phủ xem xét, rà soát lại các đối tượng thuộc chính sách này để tạo động lực, động viên đội ngũ cán bộ cấp xã.

Khai thông nguồn lực dữ liệu

Thống nhất với đánh giá của các đại biểu là vừa qua công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã giải quyết được nhiều vấn đề, tuy nhiên, theo đại biểu Bùi Xuân Thống, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã vẫn còn những khó khăn. Nhất là khi hiện nay không còn mô hình chính quyền cấp huyện, toàn bộ nhiệm vụ cấp huyện và cấp xã dồn về cấp xã thực hiện. Do đó, trong thời gian vừa qua chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có lúc còn chưa đảm bảo; một số cơ sở dữ liệu vẫn chưa liên thông, từ đó gây khó khăn cho cán bộ cấp xã trong khai thác cơ sở dữ liệu. Do đó, đại biểu kiến nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo nội dung này để thời gian tới có thể khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu, tạo thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu tại phiên thảo luận tổ ngày 18-10. Ảnh: CTV

Cũng liên quan đến dữ liệu, ĐBQH Nguyễn Trung Kiên (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) đánh giá, dữ liệu là nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao năng suất lao động, nhưng hiện vẫn được thu thập, quản lý phân tán, chưa thể kết nối, chia sẻ và khai thác. Đại biểu đề nghị hoàn thiện thể chế về kinh tế dữ liệu, phân định rõ dữ liệu được tiếp cận công khai, dữ liệu chia sẻ có điều kiện và dữ liệu phải được bảo vệ; xây dựng sàn giao dịch dữ liệu. Đồng thời, hạn chế tình trạng cát cứ dữ liệu, đầu tư trùng lặp, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lộ lọt thông tin, xâm phạm quyền riêng tư.

Các ĐBQH thành phố Đồng Nai cũng đề nghị có cơ chế biến lợi thế năng lượng tái tạo thành lợi thế thu hút đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và quy hoạch lưới điện; đồng thời, khai thông nguồn lực dữ liệu để tạo động lực tăng trưởng mới. Quan tâm đến hạ tầng điện, ĐBQH Phạm Văn Trinh cho rằng, các dự án lưới điện truyền tải đi qua nhiều địa phương, nhiều loại đất, ảnh hưởng nhiều hộ dân, nhưng vị trí móng trụ vẫn phải thực hiện trình tự thu hồi đất như dự án thông thường; đơn giá bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp thực tế. Vì vậy, đại biểu đề nghị khi sửa đổi Luật Đất đai cần quy định quy trình thu hồi đất rút gọn, phê duyệt bồi thường cuốn chiếu cho từng vị trí móng trụ.

Cần đánh giá hiệu quả việc triển khai các chương trình, chính sách trọng tâm phục vụ phát triển

Đồng tình với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch năm 2027, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn ĐBQH Đồng Nai) đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, bài bản, toàn diện, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Đặc biệt, báo cáo đã xác định rõ các định hướng, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với tầm nhìn dài hạn, tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường khả năng kết nối, tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: CTV

Theo đại biểu, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Do đó, bên cạnh việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp, cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu đủ bao quát để đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình, chính sách trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, đại biểu đề xuất bổ sung vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một số chỉ tiêu cụ thể như: tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đang hoạt động; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp công nghệ cao đang hoạt động; giá trị đầu tư thu hút trên một ha đất công nghiệp đã sẵn sàng cho thuê.

Lý giải đề xuất này, đại biểu cho rằng, hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội hiện nay đã bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến GDP, tổng vốn đầu tư thực hiện, xuất nhập khẩu, số doanh nghiệp, tỷ lệ nội địa hóa, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo... Tuy nhiên, cần bổ sung các chỉ tiêu phản ánh cụ thể hơn hiệu quả khai thác, sử dụng hạ tầng công nghiệp, vốn là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với lĩnh vực du lịch, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương đề nghị bổ sung các chỉ tiêu về doanh thu du lịch bình quân trên một khách quốc tế đến Việt Nam và thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế. Theo đại biểu, những chỉ tiêu này phù hợp với định hướng tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế đã được Báo cáo của Chính phủ xác định.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đại biểu đề nghị bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê hoàn thành so với kế hoạch năm; tỷ lệ số căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đã bàn giao, đưa vào sử dụng trên tổng số căn đã hoàn thành. Đồng thời, đại biểu đề xuất bổ sung chỉ tiêu về hệ số giá nhà ở trên thu nhập của hộ gia đình đô thị, nhằm phản ánh khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, gắn với nhiệm vụ triển khai cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp cho người thu nhập trung bình và thấp...