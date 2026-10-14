Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai lấy ý kiến đóng góp về 3 dự thảo luật sửa đổi

Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Bùi Xuân Thống chủ trì hội nghị. Ảnh: Kim Liễu

Chủ trì hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Xuân Thống gợi mở những nội dung trọng tâm cần lấy ý kiến, tập trung làm rõ các quy định được đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung trong từng dự thảo luật.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi các luật nêu trên. Đồng thời, đề nghị rà soát các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hạn chế tình trạng chồng chéo, xung đột pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh việc số hóa dữ liệu điện tử để tạo thuận lợi cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết công việc.

Đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần quy định rõ nguyên tắc thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư; quy định về chuyển nhượng khi có thông báo thu hồi đất, việc định giá đất; quy định rõ điều kiện chuyển nhượng đối với trường hợp nợ thuế chuyển nhượng…

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Chu Tiến Dũng đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Kim Liễu

Với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các ý kiến đề nghị làm rõ quy định về tiền đặt cọc nhằm bảo vệ quyền lợi bên mua; xem xét bỏ quy định thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đại diện Sở Xây dựng đánh giá cao đề xuất bắt buộc cấp mã định danh số duy nhất cho từng căn nhà, sàn xây dựng, xem đây là giải pháp công nghệ giúp kết nối dữ liệu, tăng tính minh bạch, góp phần ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá và giao dịch bất hợp pháp.

Đối với Dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) các ý kiến tập trung vào quy định về nghĩa vụ phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan đến nhà chung cư. Các đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng của quy định về nhà ở xã hội, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng đối với đất dự án. Đề nghị Quốc hội bổ sung quy định: Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã tự bỏ vốn mua hoặc thuê nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động của mình ở miễn phí hoặc thu tiền không vượt giá trần của UBND cấp tỉnh, thì toàn bộ chi phí này phải được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích dòng vốn tư nhân đổ vào an sinh xã hội…

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo Đoàn ĐBQH thành phố để nghiên cứu, tiếp thu, góp ý với cơ quan được giao soạn thảo và Quốc hội.