Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Xuân Phú

Các đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Phú. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tiếp xúc với cử tri xã Xuân Phú gồm các đại biểu: Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Thông tin đến cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết, tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới, Quốc hội sẽ tập trung công tác lập pháp, xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Qua đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Kỳ họp cũng hướng tới đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ. Cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và công tác giám sát.

Cử tri xã Xuân Phú nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Xuân Phú phản ánh những khó khăn của người dân khi đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tách thửa.

Cử tri kiến nghị các cấp xem xét thỏa đáng chế độ hỗ trợ cho thương binh, cũng như chế độ cho cán bộ thôi việc phục vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy hành chính.

Cử tri cũng nêu thực trạng đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang, sản xuất kém hiệu quả; tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, quy hoạch sản xuất bài bản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cấp hệ thống nước sạch tại địa phương.

Các đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (thứ 4, trái sang) và Nguyễn Khánh Ngọc (thứ 6, trái sang) trao quà hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Xuân Phú tại buổi tiếp xúc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Sau khi lắng nghe kiến nghị, các đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp trả lời, giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cam kết tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.