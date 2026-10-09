Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Việt An

Các đại biểu Quốc hội lắng nghe các ý kiến của cử tri xã Việt An. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham gia buổi tiếp xúc có các đại biểu: Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin đến cử tri chương trình và những nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội sẽ tập trung công tác xây dựng luật; xem xét, thảo luận các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị, tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Cử tri xã Việt An phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Việt An kiến nghị nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã, người hoạt động ở cấp thôn và chế độ thù lao cho người làm việc trong các hội được Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cử tri cũng đề nghị đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn các cấp tiếp tục kiểm soát giá cả thị trường (vật liệu xây dựng, vàng, xăng dầu); nghiên cứu cây trồng phù hợp thay thế cây keo để nâng cao hiệu quả kinh tế, hạn chế sạt lở khu vực miền núi.

Về các vấn đề địa phương, cử tri đề xuất tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn kết nối liên vùng; thực hiện tốt bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; quan tâm công tác bán trú trong năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Việt An. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau khi lắng nghe kiến nghị, các đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các ngành và chính quyền địa phương trực tiếp trả lời, giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cam kết tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trao 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Việt An.