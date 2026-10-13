Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Trà Tập

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri xã Trà Tập. Ảnh: THIỆN TÙNG

Tiếp xúc với cử tri gồm các đại biểu: Nguyễn Hải Long, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo cử tri xã Trà Tập.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Trà Tập đề xuất sửa đổi Quy định số 301-QĐ/TW ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, cử tri kiến nghị quy định chức danh phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là chức danh chuyên trách, thay vì bố trí kiêm nhiệm như hiện nay.

Một nội dung khác được đông đảo cử tri quan tâm là xem xét tăng số lượng đại biểu HĐND xã dựa trên quy mô diện tích và đặc thù địa bàn.

Theo cử tri, Trà Tập là xã miền núi có diện tích rộng, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhiều khu dân cư nằm ở cuối tuyến đòi hỏi phải đi bộ thêm mới có thể tiếp cận.

Việc tăng số lượng đại biểu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở các khu vực xa trung tâm.

Cử tri xã Trà Tập kiến nghị các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Ảnh: THIỆN TÙNG

Liên quan đến phát triển sâm Ngọc Linh, cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh cơ chế cho thuê dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích trồng sâm quy định tại Nghị định 183/2025. Cụ thể, thời hạn cho thuê 10 năm và chỉ được gia hạn một lần không quá 2/3 thời hạn ban đầu được cho là chưa phù hợp với chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây sâm.

Bên cạnh đó, cử tri đề xuất nghiên cứu cơ chế mở đường dân sinh vào vùng trồng sâm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chăm sóc và phát triển vùng nguyên liệu.

Cử tri Ngô Tấn Lạc kiến nghị xem xét lại việc phân cấp thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã. Theo ông Lạc, khi không còn cấp trung gian thẩm định và phê duyệt, chính quyền cấp xã phải đảm nhiệm từ khâu xây dựng phương án, thẩm định cho đến tổ chức thực hiện, dễ dẫn đến chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Ông Lạc cho rằng, việc giao thêm chức năng, nhiệm vụ cho cấp xã cần phải đi kèm với bổ sung nguồn lực tương ứng. "Chẳng hạn trong lĩnh vực y tế, trạm y tế xã hiện tiếp nhận một số nhiệm vụ từ trung tâm y tế khu vực nhưng thực tế không thể tự thực hiện khám sức khỏe toàn dân do thiếu nhân lực chuyên môn, mà cần có nguồn lực để ký hợp đồng hỗ trợ với trung tâm y tế khu vực", ông Lạc dẫn chứng.

Cũng theo cử tri xã Trà Tập, nhân lực hiện tại chưa đủ để bố trí theo khung vị trí việc làm, trong khi biên chế giao về xã tiếp tục giảm. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương để xem xét tăng định biên phù hợp.

Những kiến nghị của cử tri được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi, giải trình tại hội nghị; đồng thời tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.