Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Nông Sơn. Ảnh: THU PHƯƠNG

Tiếp xúc với cử tri gồm các đại biểu: Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Cử tri phản ánh tuyến đường 14H và đoạn dốc Hàng Ngang đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông; qua đó đề nghị chính quyền sớm sửa chữa, nâng cấp.

Đồng thời, kiến nghị đầu tư xây dựng cầu qua Đại Bình kết nối từ chợ Trung Phước, cũng như nghiên cứu mở tuyến đường nối liền Đại Lộc với Đại Bình và Duy Xuyên.

Vào mùa mưa, tình trạng ngập lụt ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Cử tri đề nghị xem xét di dời Trường Tiểu học Nông Sơn ra khỏi vùng rốn lũ, đồng thời quan tâm bổ sung kịp thời sách giáo khoa cho học sinh.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cử tri thôn Tân Phong kiến nghị đầu tư xây dựng hồ, đập chứa nước phục vụ trồng lúa. Cử tri Đại Bình mong muốn nhận được hỗ trợ nhằm duy trì nghề truyền thống trồng dâu, nuôi tằm. Ngoài ra, cử tri đề xuất giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp cho các mô hình homestay nông thôn.

Bên cạnh đó, cử tri đề xuất đầu tư phát triển khu du lịch suối nước nóng Tây Viên; kiến nghị ban hành cơ chế phù hợp để khai thác hiệu quả các cơ sở công dôi dư, tránh lãng phí.

Đại diện các doanh nghiệp phản ánh nhiều khó khăn về hạ tầng như: điện dân sinh thường xuyên xảy ra sự cố, đường vào khu công nghiệp bị xuống cấp và chưa có hệ thống xử lý nước thải. Những bất cập này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cử tri cũng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, ngăn chặn việc sử dụng chất cấm; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Cử tri phản ánh tình trạng điện dân sinh thường xuyên xảy ra sự cố. Ảnh: THU PHƯƠNG

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên trách, khiến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong khi chỉ tiêu và đánh giá thi đua lại được giao theo từng ngành dọc.

Từ thực tế này, cử tri kiến nghị rà soát cơ chế phối hợp giữa các ngành, đồng thời đề xuất bổ sung nhân lực chuyên môn phù hợp với khối lượng công việc, nhất là đáp ứng yêu cầu quản lý sáu con dấu.

Cử tri cũng đề nghị xem xét các quy định về nâng ngạch Chuyên viên chính. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và các chức danh đoàn thể ở thôn cần được quan tâm điều chỉnh phù hợp.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan liên quan đã trao đổi, giải trình trực tiếp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.