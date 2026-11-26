Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Duy Xuyên. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tiếp xúc với cử tri gồm các đại biểu: Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc báo cáo các kết quả trọng tâm của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Quốc hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (gồm 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết kỳ họp).

Bên cạnh đó, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QUỐC TUẤN

Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã Duy Xuyên nêu nhiều kiến nghị sát thực tiễn đời sống và phát triển hạ tầng địa phương. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm mở rộng đồng bộ tuyến quốc lộ 14H, nhất là đoạn qua địa bàn xã; đồng thời có giải pháp khắc phục một số “điểm đen” giao thông trên tuyến.

Thành phố cần có thêm chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông địa phương, trong đó có tuyến ĐH8 là đường vào Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà.

Cử tri yêu cầu công khai đầy đủ thông tin liên quan đến quy hoạch dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua xã Duy Xuyên; kiến nghị có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài vào mùa mưa tại nhiều điểm sau khi hình thành tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cử tri xã Duy Xuyên nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đại diện các sở, ngành liên quan và UBND xã Duy Xuyên trao đổi, giải trình trực tiếp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.