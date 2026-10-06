Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Đông Giang

Đai biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng trả lời một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: NGỌC VY

Tiếp xúc với cử tri gồm các đại biểu: Vương Quốc Thắng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo cử tri xã Đông Giang.

Cử tri xã Đông Giang kiến nghị các cấp quan tâm xem xét chính sách đối với viên chức trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã (nhất là ở khu vực miền núi); tăng phụ cấp cho ban quản trị thôn, các chi hội thôn và chế độ thanh niên xung phong.

Cử tri cho rằng việc sắp xếp, tinh giản cán bộ miền núi cần có lộ trình phù hợp. Đồng thời, cần có hướng dẫn mở rộng hoặc linh hoạt hơn đối tượng thụ hưởng theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đều được tiếp cận chính sách tinh giản biên chế công bằng.

Trên lĩnh vực hạ tầng và đời sống, cử tri kiến nghị sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 14G, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường dân sinh; xây dựng nhà dưỡng lão cho các xã phía Tây thành phố; đầu tư xe cấp cứu, các thiết bị y tế phục vụ miền núi; có giải pháp dự báo nguy cơ sạt lở và phương án giải tỏa, di dời người dân đến nơi an toàn; quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng, thiết bị viễn thông...

Sau khi đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan giải đáp trực tiếp các ý kiến thuộc thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.