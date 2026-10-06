Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Avương

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã Avương. Ảnh: HIỀN THÚY

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cử tri xã Avương.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị các cấp tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, thôn qua các thời kỳ và chế độ phụ cấp cho công chức, viên chức cấp xã hiện nay.

Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông, đặc biệt là tuyến đường vào thôn Aur; sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Cử tri xã Avương kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống, sản xuất và sự phát triển của địa phương. Ảnh: HIỀN THÚY

Một số ý kiến đề xuất quan tâm hơn đến chế độ, chính sách dành cho người khuyết tật; cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với người dân hiến đất, cây cối, hoa màu để xây dựng các công trình dân sinh.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh việc tiếp cận công nghệ thông tin tại địa bàn vùng cao còn gặp nhiều trở ngại. Do đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhiều hộ chưa có điện thoại thông minh nên việc tiếp cận, sử dụng các tiện ích và dịch vụ số bị hạn chế. Cử tri đề xuất cần có giải pháp, cơ chế hỗ trợ phù hợp để người dân từng bước tiếp cận công nghệ thông tin, phục vụ đời sống và thực hiện thủ tục hành chính.

Đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Ảnh: HIỀN THÚY

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Vương Quốc Thắng ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.