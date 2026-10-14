Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T.CÔNG

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh chủ trì buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng; các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên, các hiệp hội, hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Duy Minh ghi nhận những nỗ lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố; nhất là trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung phản ánh những vấn đề nổi bật về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận nguồn lực và việc tổ chức thực hiện pháp luật; làm rõ nguyên nhân, tác động đối với hoạt động doanh nghiệp, đề xuất giải pháp cụ thể.

Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T.CÔNG

Buổi tiếp xúc cũng lấy ý kiến đối với 5 dự án luật gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đại diện các hiệp hội, hội doanh nghiệp và doanh nghiệp nêu nhiều ý kiến như: đề nghị cơ chế hỗ trợ cần thiết thực, phù hợp với quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp; bảo đảm hiệu quả khi triển khai, đề xuất tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập về chính sách, cơ chế, thủ tục…

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và sẽ tổng hợp, phân loại để chuyển đến cơ quan có trách nhiệm. Các góp ý đối với 5 dự án luật được nghiên cứu, tổng hợp để phục vụ hoạt động tham gia xây dựng pháp luật của đoàn.