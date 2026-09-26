Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Đông Cứu

Sáng 26/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh gồm các đại biểu: Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo một số ban, sở, ngành thành phố; lãnh đạo xã Đông Cứu.

Các đại biểu Quốc hội và các đồng chí chủ tọa hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đông Cứu.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Trần Văn Đăng thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026, bế mạc ngày 20/11/2026, chia làm hai đợt làm việc tập trung. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết; quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao cùng nhiều nội dung hệ trọng. Đồng thời, thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đông Cứu bày tỏ sự đồng thuận với các chủ trương của Đảng, Nhà nước; đồng thời kiến nghị một số vấn đề: Đề nghị bố trí 1 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã chuyên trách; Phó các tổ chức chính trị cấp xã chuyên trách và được hưởng phụ cấp hàng tháng. Cử tri kiến nghị đơn giản hóa quy trình bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở thôn (từ tổ chức bầu cử toàn dân như bầu Trưởng thôn sang giao Ban Công tác Mặt trận hoặc Hội nghị quân dân chính Đảng thôn giới thiệu để cấp xã công nhận).

Nghiên cứu xem xét cho các đồng chí cán bộ, trưởng, phó các ban trong khối Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp xã được hưởng chế độ chuyên viên chính như khối UBND xã. Xem xét có phụ cấp cho các đồng chí Trưởng các Tổ chức Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp xã; Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khối cơ quan và phó chi hội trưởng các tổ chức cấp thôn. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với các chức danh Người hoạt động không chuyên trách cấp thôn (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn).

Cử tri xã Đông Cứu nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri cũng đề nghị các cấp quan tâm đến chế độ của các cựu chiến binh chống Mỹ. Về chính sách thuế, cử tri đề nghị giữ ổn định, tránh thay đổi dồn dập, và khi thay đổi phải có lộ trình. Ở lĩnh vực hạ tầng, xây dựng và quản lý đất đai, cử tri kiến nghị UBND thành phố sớm phê duyệt quyết toán, bàn giao dứt điểm dự án dở dang tại Khu du lịch sinh thái núi Thiên Thai và cấp kinh phí hoàn thiện để địa phương đưa vào khai thác; đôn đốc triển khai tuyến đường liên xã Song Giang - Giang Sơn (trước đây) kết nối liên vùng; đầu tư tuyến tránh ĐT.284 qua thôn Ngăm Lương. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, tôn tạo, mở rộng không gian Chùa Tính Lự và Chùa Thiên Thư, Đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh.

Về đất đai, cử tri phản ánh thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn phức tạp, kéo dài; đề nghị tăng cường cán bộ chuyên môn, rút ngắn thời gian thẩm định, hướng dẫn tháo gỡ cụ thể từng hồ sơ vướng mắc nguồn gốc đất.

Đối với công tác giáo dục, cử tri phản ánh tình trạng thiếu hụt, chậm trễ trong cung ứng sách giáo khoa đầu năm học, kiến nghị ổn định và đồng bộ hệ thống tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập…

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri xã Đông Cứu; khẳng định đây là cơ sở quan trọng để Đoàn tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện quyền giám sát và phản ánh trung thực tâm tư của Nhân dân đến Quốc hội.

Trao đổi làm rõ các nhóm vấn đề cử tri quan tâm, đồng chí nhấn mạnh: Về tổ chức bộ máy, chủ trương của Đảng và Nhà nước là tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; việc đề xuất thêm cấp phó chuyên trách các đoàn thể xã cần xem xét thận trọng theo định biên chung. Đối với bất cập trong quy trình bầu Ban Thanh tra nhân dân thôn theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Đoàn ghi nhận thực tế khó khăn khi thôn rộng, dân số đông và sẽ kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh thể thức phù hợp khi sửa đổi luật tại kỳ họp tới.

Các đại biểu Quốc hội thành phố cùng đại biểu và cử tri xã Đông Cứu.

Về chế độ, chính sách, đối với đề xuất ngạch chuyên viên chính cho cán bộ Đảng, đoàn thể cấp xã, Đoàn tiếp tục kiến nghị Bộ Nội vụ. Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 30 của HĐND thành phố về phụ cấp Hội Người cao tuổi, hỗ trợ cán bộ thôn và mức trích đóng bảo hiểm xã hội, Đoàn sẽ làm việc với HĐND, UBND thành phố để đánh giá, cân đối nguồn lực và điều chỉnh hợp lý. Đối với các dự án giao thông, hạ tầng, tu bổ di tích và thủ tục đất đai, đồng chí đề nghị địa phương chủ động giải quyết dứt điểm các việc thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền cần sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ.

Đồng chí Trần Văn Tuấn khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại để chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng; đồng thời nêu cao trách nhiệm theo dõi sát sao, đôn đốc giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cử tri.