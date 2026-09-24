Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Bảo Đài

Ngày 24/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Trần Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Leo Thị Lịch, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Thị Việt Hà, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tiếp xúc cử tri. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Bắc Ninh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, xã Bảo Đài.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Bảo Đài.

Tại hội nghị, cử tri xã Bảo Đài bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đồng thời đánh giá cao những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai thời gian qua. Cử tri kỳ vọng các quyết sách tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Cử tri đề nghị tăng cường quản lý giá cả, bình ổn các mặt hàng thiết yếu; công khai việc kiểm tra giá phân bón; sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại cơ sở y tế công lập, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở và đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế xã.

Tiếp tục rà soát, ổn định chương trình, sách giáo khoa; kiểm soát giá sách và các khoản thu đầu năm học. Cử tri cũng phản ánh tình trạng lừa đảo qua mạng, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”; đề nghị tăng cường xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đại biểu và cử tri tham dự.

Về hạ tầng và đời sống dân cư, cử tri đề nghị tăng cường tuần tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; đồng thời nâng cấp tuyến đường 295. Kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Đẩy mạnh phòng, chống lãng phí trong quản lý đất đai, tài sản công, các dự án quy hoạch treo; tăng cường thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri đề nghị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết hồ sơ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Đáng chú ý, nhiều ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Phòng Kinh tế xã Bảo Đài cho biết, sau khi hợp nhất 4 xã, địa bàn quản lý rộng với 83,02 km², dân số gần 60.000 người, khối lượng công việc tăng cao trong khi nhân lực còn mỏng. Xã kiến nghị xem xét tổ chức lại Phòng Kinh tế thành hai phòng chuyên môn; tăng cường biên chế có chuyên môn phù hợp, hỗ trợ kinh phí chuyển đổi đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý.

Cử tri xã Bảo Đài nêu ý kiến kiến nghị.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri, lãnh đạo UBND xã Bảo Đài đã trực tiếp làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc xét duyệt hồ sơ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; xác minh diện tích đất sau dồn điền, đổi thửa; hiến đất làm đường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp mua bán trái thẩm quyền…

Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường cũng giải trình những vấn đề liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các xã khó khăn trong lĩnh vực giáo dục, y tế; đầu tư các công trình hạ tầng liên vùng và tuyến đường 295 qua địa bàn.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Trần Văn Lâm ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo xã, các sở, ngành trong việc giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí thông tin để cử tri hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, giúp cử tri kiến nghị đúng thẩm quyền, đúng nội dung, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trần Văn Lâm phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Đồng chí Trần Văn Lâm thông tin thêm một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nhất là các vấn đề về cơ sở vật chất trường học, sách giáo khoa, ăn bán trú, học thêm và các khoản thu - chi trong nhà trường. Đây là những nội dung được cử tri quan tâm và có thể theo dõi, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với năng lực chuyên môn và nhân lực cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí cho biết đội ngũ cán bộ hiện nay tiếp tục được bố trí, sắp xếp và từng bước thay thế, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh chủ trương tiếp tục tinh gọn bộ máy, tiết giảm biên chế, việc tăng biên chế sẽ gặp nhiều khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh giải pháp quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp, phân loại các kiến nghị, những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương sẽ được tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp sắp tới.