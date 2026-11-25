Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh khóa XVI gồm các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Leo Thị Lịch, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Thị Việt Hà, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh; Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhã Nam; Nguyễn Thị Quý, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Văn phòng UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thuộc Thành ủy, UBND thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham dự của cử tri 3 phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai và kết nối trực tuyến tới 96 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn báo cáo nhanh với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Theo đó, sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra. Quốc hội biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Văn Tuấn báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đến cử tri.

Trong công tác lập pháp, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và nhiều luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Các luật tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai, hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội và tăng tính công khai, minh bạch của thị trường bất động sản.

Quốc hội thông qua nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Tại kỳ họp, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh phát biểu ý kiến.

Phiên chất vấn tập trung vào hai lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Quốc hội cũng xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát, giải quyết kiến nghị theo lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri.

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, đồng chí Trần Văn Tuấn cho biết, tại kỳ họp, các đại biểu trong Đoàn có 64 lượt phát biểu, tranh luận và chất vấn. Trong đó, có 52 lượt phát biểu tại tổ, 10 lượt phát biểu, 1 lượt tranh luận và 1 lượt chất vấn tại hội trường.

Các ý kiến tập trung góp ý hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, nhà ở, tố tụng hình sự, điện lực, đấu giá tài sản và bảo vệ môi trường. Đoàn cũng tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và chương trình phòng, chống ma túy, tội phạm. Trong hoạt động giám sát, các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành và bảo đảm các điều kiện thực hiện khi phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri phường Lương Tài phát biểu ý kiến.

Cũng tại hội nghị, đại biểu Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, đồng thời nêu một số ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Chính phủ về việc rà soát, thống nhất các chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, làm rõ thời hạn áp dụng và thời gian hưởng chế độ của người tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập. Sở kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ chịu tác động của việc sắp xếp trường học, phân định rõ thẩm quyền quản lý giáo dục trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bố trí vốn Trung ương hỗ trợ hiện đại hóa trường học. Đồng thời, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản trị trường có nhiều điểm trường, rà soát định mức nhân sự và tiêu chuẩn cơ sở vật chất phù hợp với quy mô sau sắp xếp.

Cử tri xã Đồng Kỳ phát biểu ý kiến.

Từ thực tế triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đại diện cử tri phường Lương Tài đề nghị Quốc hội, Chính phủ có hướng dẫn thống nhất đối với các trường hợp sử dụng đất qua nhiều thời kỳ. Cử tri đề nghị Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách tái định cư, bảo đảm hạ tầng thiết yếu trước khi người dân chuyển đến. Chính phủ cần nghiên cứu mức hỗ trợ tạm cư sát chi phí sinh hoạt và thời gian chờ bố trí nơi ở mới, đồng thời gắn đào tạo, chuyển đổi nghề với nhu cầu tuyển dụng để người dân bị thu hồi đất có việc làm ổn định.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố kiến nghị cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp mất việc làm khi doanh nghiệp không có khả năng chi trả, hỗ trợ vốn vay xây nhà trọ công nhân, nâng lương tối thiểu vùng và tiền lương làm thêm giờ. Cử tri phường Đa Mai đề xuất hỗ trợ kinh phí thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng.

Đồng chí Mai Sơn tiếp thu, làm rõ các đề xuất, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Cùng đó, cử tri các xã Ngọc Thiện, Đại Đồng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục chuyển nhượng đất thừa kế và giải quyết đất dân cư dịch vụ. Cử tri xã Đồng Kỳ đề nghị tăng mức khoán phụ cấp ở thôn, tổ dân phố, ưu tiên đầu tư giao thông miền núi. Cử tri xã Kiên Lao kiến nghị bảo đảm nhân lực y tế cấp xã. Cử tri xã Tam Giang đề nghị đầu tư hạ tầng dân sinh, khắc phục ngập úng tại các nghĩa trang. Cử tri xã Vân Sơn đề nghị có chế độ hỗ trợ thường xuyên đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội quần chúng ở cấp xã…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Mai Sơn tiếp thu, trao đổi làm rõ các nội dung phản ánh, kiến nghị qua 12 lượt phát biểu của cử tri tại các điểm cầu.

Liên quan đến đất dân cư dịch vụ, đồng chí cho biết thành phố đang rà soát hồ sơ, phân loại vướng mắc từng dự án để xây dựng phương án giải quyết tổng thể. Kiến nghị giao đất dịch vụ cho hộ bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đã được báo cáo Trung ương để xem xét, hướng dẫn. Để ổn định sinh kế cho người dân bị thu hồi đất, thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương nắm nhu cầu của từng lao động, gắn đào tạo nghề với tuyển dụng, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế hộ đối với lao động lớn tuổi khó chuyển đổi nghề.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Về chế độ, chính sách ở cơ sở, đồng chí cho biết thành phố sẽ giao Sở Nội vụ nghiên cứu việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. UBND thành phố đã thông qua dự thảo chế độ thù lao hàng tháng đối với lãnh đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành hỗ trợ phường Đa Mai xây dựng đề án thí điểm chăm sóc người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng.

Đồng chí nhấn mạnh, UBND thành phố sẽ theo dõi từng kiến nghị, yêu cầu các sở, ngành trả lời bằng văn bản, làm rõ hướng giải quyết, thẩm quyền và điều kiện thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến cảm ơn cử tri đã phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn. Qua tổng hợp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh ghi nhận các ý kiến thuộc trách nhiệm giải quyết của Trung ương. Đồng chí đề nghị cử tri và các địa phương bổ sung thông tin, nêu rõ những khó khăn khi thực hiện chính sách, chỉ rõ điều, khoản cần sửa đổi để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời sát từng nội dung.

Các đại biểu Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo với cử tri.

Trao đổi về Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, đồng chí nhấn mạnh chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hướng tới ổn định chỗ ở, cải thiện điều kiện sống và bảo đảm sinh kế cho người dân có đất bị thu hồi. Đối với những tồn đọng về giao đất dân cư dịch vụ, việc Luật giao HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề án, phương án cụ thể tạo căn cứ để Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc kéo dài.

Đồng chí cũng thông tin về việc đổi mới điều hành kỳ họp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Quốc hội số để hỗ trợ đại biểu nghiên cứu tài liệu và phục vụ công tác tổng hợp. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đồng chí nhấn mạnh kết quả phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện ở từng địa phương. Phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm của cấp được giao nhiệm vụ và sự kiểm tra, giám sát của cấp trên.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định Đoàn tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời giám sát quá trình thực hiện và báo cáo kết quả với cử tri.