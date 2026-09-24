Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Từ Sơn

Sáng 24/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh gồm các đại biểu: Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam; Nguyễn Thị Quý, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Từ Sơn.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Từ Sơn.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu Nguyễn Như So thông tin tới cử tri phường Từ Sơn dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Từ Sơn phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, môi trường và chính sách an sinh xã hội. Cử tri đề nghị chủ đầu tư sau khi thu hồi đất nông nghiệp phục vụ các dự án cần hoàn trả các công trình thủy lợi, nhất là hệ thống kênh mương nội đồng nhằm bảo đảm điều kiện sản xuất nông nghiệp. Kiến nghị các cấp các ngành quan tâm hơn nữa đến chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi, quân nhân tham gia kháng chiến, người dân bị thu hồi đất. Đồng thời, nghiên cứu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ em bậc mầm non, tiểu học; có cơ chế phù hợp đối với lực lượng tham gia các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến quản lý đất đai, cử tri đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực tổ dân phố Đền Rồng. Có giải pháp tháo gỡ đối với đất giao bán trái thẩm quyền, đất lấn chiếm, đất chuyển đổi sai mục đích, tạo điều kiện để người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng đổ rác thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến môi trường và giao thông. Đề nghị UBND thành phố Bắc Ninh quy hoạch các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn, nhất là chất thải phát sinh từ các công trình xây dựng, để hạn chế tình trạng đổ rác tự phát tại khu vực công cộng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và tính thực tiễn trong các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Từ Sơn; đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với các kiến nghị về môi trường, đồng chí đề nghị phường Từ Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu quy hoạch các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn, phế thải xây dựng và đất màu bóc tách từ các dự án; tăng cường quản lý, xử lý tình trạng đổ phế thải không đúng quy định. Về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất giao bán trái thẩm quyền, đất lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định và giao đất dân cư dịch vụ, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, xác định rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu các kiến nghị từ thực tiễn, tiếp tục tham gia ý kiến trong quá trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, nhất là những quy định chuyển tiếp và cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách đất đai.

Đối với các kiến nghị về giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh mầm non, tiểu học và chế độ đối với các lực lượng tham gia công tác ở cơ sở, đồng chí Trần Văn Tuấn cho rằng đây là những vấn đề liên quan trực tiếp với đời sống Nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách; đồng thời đề nghị địa phương căn cứ quy định pháp luật và khả năng cân đối ngân sách để nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Cử tri phường Từ Sơn nêu ý kiến, kiến nghị.

Đối với một số kiến nghị liên quan chế độ, chính sách đối với người có công, quân nhân từng tham gia chiến trường và người dân bị thu hồi đất, đồng chí đề nghị cơ quan chuyên môn rà soát các quy định hiện hành, trường hợp thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, trả lời.

Đồng chí Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, ý kiến của cử tri từ cơ sở là nguồn thông tin quan trọng để đại biểu Quốc hội phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, tham gia xây dựng chính sách và thực hiện quyền giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri phường Từ Sơn, chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, mở rộng các kênh để người dân tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống.