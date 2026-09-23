Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Tự Lạn

Dự cuộc tiếp xúc cử tri chiều 23/9 có các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Đỗ Thị Việt Hà, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nhã Nam.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Tự Lạn.

Cùng dự có các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và đông đảo cán bộ, cử tri phường Tự Lạn.

Tại đây, đại biểu Nguyễn Đức Hùng thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 17/10; bế mạc vào ngày 20/11/2026 và tiến hành theo 2 đợt.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao đổi với các cử tri.

Về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến hơn 40 dự án luật, nghị quyết, một số dự án luật được cử tri quan tâm như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi)…

Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu dự tiếp xúc cử tri phường Tự Lạn.

Tiếp đó, đại biểu Quốc hội thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri phường Tự Lạn nêu vấn đề: Người dân đã được xác thực bằng căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử nhưng vẫn phải nhập lại nhiều thông tin, cung cấp lại một số giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Đề nghị tăng cường khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tự động điền thông tin vào biểu mẫu; tái sử dụng kết quả điện tử và thành phần hồ sơ đã số hóa; không yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ, thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác được.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu, làm rõ một số nội dung.

Cần chuẩn hóa dữ liệu và chế độ báo cáo dùng chung; bảo đảm số liệu hồ sơ đã phát sinh trên các hệ thống được tự động tổng hợp, cập nhật theo thời gian thực, hạn chế việc cán bộ cấp xã phải nhập lại, cộng số liệu hoặc đối chiếu thủ công. Đồng bộ kịp thời dữ liệu phí, lệ phí, thanh toán với từng hồ sơ để thuận lợi cho kiểm tra, đối soát; thiết lập đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận và xử lý lỗi thống nhất để cấp xã có địa chỉ phản ánh và được hỗ trợ khắc phục kịp thời.

Cử tri phường Tự Lạn đề nghị cụ thể hóa vai trò của phường trong không gian phát triển công nghiệp của thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn công nghiệp với dịch vụ hỗ trợ đô thị và sinh kế của người dân. Quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, mở rộng tuyến đường 398B, tăng cường kết nối với đường vành đai IV và cầu Hà Bắc 2 phù hợp với quy hoạch và tiến độ các khu công nghiệp, nhất là các tuyến đường, nút giao có tác động trực tiếp đến Cụm công nghiệp Việt Tiến và các khu, cụm công nghiệp lân cận.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Hùng thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

Tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án công nghiệp chất lượng cao, công nghệ hiện đại, tạo liên kết chuỗi. Gắn phát triển công nghiệp với đào tạo và sử dụng lao động tại chỗ, bảo đảm người dân có cơ hội việc làm, chuyển đổi nghề và nâng cao thu nhập, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, nhà ở, dịch vụ giáo dục, y tế và môi trường…

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Mai Sơn trao đổi, làm rõ những nội dung được cử tri phường Tự Lạn nêu ra.

Cử tri phường Tự Lạn nêu ý kiến.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và phường Tự Lạn tiếp tục trả lời, giải đáp các ý kiến cử tri theo thẩm quyền.

Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ những ý kiến, vấn đề được nêu ra. Đồng thời chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành để xem xét, giải quyết.

Với trách nhiệm trước cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ bám sát tiến độ giải quyết, trả lời để kịp thời có phản hồi đến cử tri phường Tự Lạn.