Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Tiên Du

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tiến Tài, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố; lãnh đạo một số ban, sở, ngành thành phố; lãnh đạo phường Tiên Du.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Tiên Du.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu Nguyễn Như So thông tin tới cử tri phường Tiên Du dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri phường Tiên Du đề nghị các cấp, các ngành tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở; số hóa các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, bảo đảm ý kiến của người dân được chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền, giải quyết và phản hồi công khai, minh bạch, đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân của người phản ánh.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tiên Du.

Liên quan tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và khu dân cư; có hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng. Cùng với đó, cần quy định rõ phạm vi, nội dung, quy trình giám sát của Mặt trận ở cơ sở; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận và cán bộ khu dân cư; xây dựng cơ chế để kiến nghị chính đáng của Nhân dân được chuyển đúng địa chỉ và có phản hồi trong thời gian cụ thể.

Về chuyển đổi số, cử tri đề nghị sớm hoàn thiện kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống liên quan; thực hiện hiệu quả nguyên tắc “nhập một lần, sử dụng nhiều lần”, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã được cơ quan Nhà nước quản lý. Việc số hóa cần gắn với khả năng khai thác, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và phân quyền truy cập.

Đề nghị nghiên cứu cơ chế tổ chức, biên chế và bố trí nhân lực phù hợp với khối lượng công việc; nhất là có cơ chế bố trí công chức chuyên môn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đối với những lĩnh vực có nhiều hồ sơ, yêu cầu chuyên môn sâu như đất đai, xây dựng, tư pháp.

Cử tri phường Tiên Du nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri cũng đề nghị bảo đảm đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị số hóa, đường truyền và các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung tâm; phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh một số vấn đề dân sinh như bổ sung hàng rào, hệ thống chiếu sáng quanh hồ điều hòa và sửa chữa, bảo dưỡng các công trình công cộng đã xuống cấp trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo phường Tiên Du, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Bá Ngọc tiếp thu, trực tiếp trao đổi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Phát biểu với cử tri địa phương, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và những ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri phường Tiên Du. Đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ ở cơ sở, kinh phí hoạt động cho các tổ chức Hội cấp xã, cấp thôn; đầu tư hạ tầng đáp ứng tiêu chí đô thị; công tác quy hoạch, thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, hệ thống thoát nước đô thị; các quy định về thu hồi đất, hoàn trả các công trình phúc lợi xã hội, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dự kiến được thảo luận, thông qua tại Kỳ họp Quốc hội tới đây.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri; đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.