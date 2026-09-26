Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Thuận Thành

Dự buổi tiếp xúc cử tri chiều 26/9 có các đại biểu Quốc hội: Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh.

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Thành.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và đông đảo cán bộ, cử tri phường Thuận Thành.

Tại hội nghị, đại biểu Trần Văn Đăng thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 17/10; bế mạc ngày 20/11/2026 và tiến hành theo 2 đợt.

Đại biểu Trần Văn Đăng thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết; đồng thời quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu cũng thông báo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri tổ dân phố Đồng Đoài nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri phường Thuận Thành nhất trí cao với chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, thành phố và phường Thuận Thành một số vấn đề dân sinh như: Đầu tư, nâng cấp, cải tạo, xây dựng Nhà văn hóa, hệ thống điện tại tổ dân phố Yên Nho, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Cử tri đề nghị quan tâm chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ đang công tác tại các hội, đoàn thể địa phương; chế độ ưu đãi đối với Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Giải quyết linh hoạt, nhân văn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục có cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh trong quá trình làm sạch mã số thuế của ngành Thuế. Bố trí các khu tái định cư cho người dân trước khi thu hồi đất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng một số dự án…

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Văn Tuấn kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Văn Tuấn trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và thiết thực của cử tri phường Thuận Thành. Đồng chí đã trực tiếp trao đổi và làm rõ các nhóm vấn đề trọng tâm được cử tri quan tâm. Cụ thể, về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố và các tổ chức hội, Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết.

Đối với kiến nghị về cơ chế, chính sách ưu đãi cho cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Đoàn sẽ rà soát các văn bản trả lời trước đây và tiếp tục chuyển kiến nghị đến Bộ Quốc phòng để tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội.

Đối với những khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan đến chính sách thuế, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, ổn định sản xuất.

Các đại biểu Quốc hội cùng lãnh đạo thành phố, phường Thuận Thành với cử tri.

Các vấn đề dân sinh bức thiết tại cơ sở như nâng cấp nhà văn hóa, hệ thống điện, hạ tầng nghĩa trang hay công tác tái định cư khi thu hồi đất, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Thuận Thành tập trung rà soát, giải quyết thấu đáo nhằm bảo đảm quyền lợi và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu toàn diện các ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương để đóng góp vào các dự án luật sắp tới như Luật Đất đai hay Bộ luật Hình sự, đồng thời theo dõi sát sao quá trình giải quyết các kiến nghị tại cơ sở để thông tin đầy đủ đến cử tri trong thời gian tới.