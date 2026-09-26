Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Kinh Bắc

Sáng 26/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Quý, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Kinh Bắc.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Kinh Bắc.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố và phường Kinh Bắc.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Quý thông tin tới cử tri phường Kinh Bắc dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và những vấn đề quan trọng khác; thông qua các báo cáo trình kỳ họp; thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri tổ dân phố Suối Hoa nêu đề xuất, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Kinh Bắc bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và thành phố Bắc Ninh quan tâm xem xét, giải quyết các vấn đề chủ yếu: Rà soát, bổ sung các điểm và thùng chứa rác thải sinh hoạt, tăng cường thu gom tại các điểm có lượng rác thải lớn; thường xuyên cắt tỉa cây xanh, chăm sóc vườn hoa, kiểm tra, nạo vét hệ thống cống thoát nước và các điểm thường xuyên ngập úng sau mưa lớn; rà soát, bổ sung, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, nhất là ưu tiên các tuyến giao thông chính, khu dân cư, trường học, khu vui chơi.

Quan tâm chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho đoàn viên, hội viên, người dân khi thực hiện các dự án trọng điểm thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố; kịp thời cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa tại các tổ dân phố đã hư hỏng, xuống cấp...

Đồng chí Trần Thị Vân phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Kinh Bắc tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Thị Vân ghi nhận các ý kiến đóng góp thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, gắn với thực tiễn địa phương, đồng thời phân tích, làm rõ các kiến nghị của cử tri phường Kinh Bắc thuộc thẩm quyền như công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng, tài chính, chế độ chính sách, những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở...

Đồng chí Trần Thị Vân khẳng định, đây là kênh thông tin quan trọng để các cấp, các ngành kịp thời nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Giao bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo và cử tri phường Kinh Bắc.

Đồng chí Trần Thị Vân đề nghị phường Kinh Bắc, cùng các cơ quan chức năng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, đối thoại với Nhân dân… Từ đó, góp phần xây dựng phường Kinh Bắc nói riêng, thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.