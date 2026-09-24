Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Hiệp Hòa

Chiều 24/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nhã Nam tiếp xúc cử tri phường Hiệp Hòa.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Hiệp Hòa.

Cùng dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và phường Hiệp Hòa.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Đức Hùng thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 17/10, bế mạc vào 20/11/2026 và tiến hành theo 2 đợt.

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến 45 dự án luật, nghị quyết; đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác; thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri tổ dân phố Đức Thịnh nêu đề xuất, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Hiệp Hòa đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng ở Trung ương và thành phố Bắc Ninh các vấn đề chủ yếu: Kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một số văn bản thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với mô hình chính quyền tổ chức bộ máy mới; đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát; hỗ trợ chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn/tổ dân phố; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm đầu tư hệ thống truyền thanh, đèn chiếu sáng công cộng ở các tổ dân phố.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý trường hợp còn tồn đọng; tiếp tục có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ổn định thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm; bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là những công trình trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp...

Đồng chí Phạm Văn Thịnh trao đổi, làm rõ một số vấn đề tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các ý kiến cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền được đồng chí Phạm Văn Thịnh trao đổi, làm rõ đối với từng nhóm vấn đề như việc đầu tư cơ sở hạ tầng dân sinh, đất đai, sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách và giải quyết thủ tục hành chính…

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Hiệp Hòa, đồng thời khẳng định những ý kiến của cử tri là nguồn thông tin quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc trả lời, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri; những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố sẽ được tổng hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Hiệp Hòa tiếp tục tăng cường đối thoại, nắm chắc tình hình cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân...

Các đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo và các cử tri phường Hiệp Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương mong muốn cử tri địa phương tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến tâm huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển.