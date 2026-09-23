Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Bồng Lai

Tiếp xúc cử tri phường Bồng Lai, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố; Nguyễn Thị Quý, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Bồng Lai.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Quý thông tin tới cử tri phường Bồng Lai dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và những vấn đề quan trọng khác; thông qua các báo cáo trình kỳ họp; đồng thời thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bày tỏ đồng thuận với nội dung, chương trình kỳ họp, cử tri phường Bồng Lai kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri tổ dân phố Từ Phong nêu đề xuất, kiến nghị.

Cử tri đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư Dự án Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi xây dựng, hoàn trả đồng bộ các công trình phúc lợi cho tổ dân phố Từ Phong, trong đó sớm quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang phục vụ nhu cầu của người dân; ban hành chế độ hỗ trợ thù lao đối với chức danh chi hội phó các tổ chức chính trị - xã hội ở tổ dân phố; có chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố.

Liên quan lĩnh vực y tế, cử tri địa phương đề nghị Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm, định mức biên chế, cơ cấu chức danh nghề nghiệp phù hợp với trạm y tế cấp xã; nghiên cứu cơ chế đấu thầu tập trung ở cấp thành phố hoặc khu vực để bảo đảm nguồn thuốc cung ứng cho các trạm y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc thiết yếu phục vụ người dân. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trạm y tế, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Bồng Lai cũng đề nghị sớm quy hoạch cầu Chì qua sông Đuống, kết nối phường Bồng Lai với xã Đông Cứu, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương, đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố.

Về điều chỉnh quy hoạch phân khu 19, 21, 22, đồng chí Phạm Văn Thịnh cho biết, UBND thành phố sẽ chỉ đạo triển khai trong thời gian tới, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đối với kiến nghị di chuyển trụ cột điện ra khỏi khu vực Trường Mầm non Bồng Lai, UBND thành phố Bắc Ninh sẽ chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Về lĩnh vực y tế, UBND thành phố sẽ chỉ đạo đối với các đề xuất liên quan đến đấu thầu vật tư y tế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm nguồn thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Các Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh và các đồng chí lãnh đạo với cử tri phường Bồng Lai.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm như: Dự án cầu Chì qua sông Đuống; chính sách hỗ trợ phụ cấp, kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Vân đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Bồng Lai. Đồng chí nhấn mạnh, các kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội và các cơ quan Trung ương đã phản ánh khá toàn diện những vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân. Đồng thời, giao bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, hoàn thiện nội dung để trình tại kỳ họp và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.