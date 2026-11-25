Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh khóa XVI gồm ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; ông Trần Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội…chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh khóa XVI chủ trì hội nghị. Ảnh: DT

Đại biểu thành phố Bắc Ninh có ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham dự của cử tri 3 phường: Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai và kết nối trực tuyến tới 96 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: DT

Tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Văn Tuấn đã thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, thông báo kết quả xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 2, đại biểu Quốc hội Vũ Văn Cường cho biết, trước kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri tại 13 xã, phường với gần 2.600 cử tri tham dự, tổng hợp 51 kiến nghị; trong đó có 14 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và 37 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương. Đến nay, 37 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương đã được các cơ quan chức năng trả lời đầy đủ bằng văn bản; các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương đang được các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

Các kiến nghị của cử tri tập trung vào nhiều lĩnh vực như chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở; giáo dục và đào tạo; lao động, việc làm; tín dụng chính sách; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; giao thông; tài nguyên và môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch phát triển đô thị; y tế và bảo vệ môi trường.

Thay mặt UBND thành phố, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh đã tiếp thu, giải trình và làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời thông tin thêm về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Đối với các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đã tiếp nhận 39 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xử lý để kịp thời thông tin kết quả tới cử tri.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DT

Thông tin thêm về một số nội dung cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh những điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi), đặc biệt là việc chuyển từ tư duy bồi thường sang bảo đảm tái thiết cuộc sống, sinh kế của người dân sau thu hồi đất; tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong tổ chức các kỳ họp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.