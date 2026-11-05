Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh thảo luận về chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Văn Lâm đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong chuẩn bị hồ sơ chương trình. Dù quy mô lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, địa phương, hồ sơ được nghiên cứu công phu, phân tích thực trạng, kết quả và những hạn chế, từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu cùng các dự án thành phần tương đối đầy đủ.

Đại biểu Trần Văn Lâm phát biểu thảo luận tại tổ.

Đại biểu đồng tình với chủ trương tích hợp chương trình phòng, chống ma túy đã được Quốc hội phê duyệt, bổ sung nội dung phòng, chống tội phạm nhằm tập trung nguồn lực, giảm đầu mối, tăng cường phối hợp. Việc chú trọng đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao là định hướng đúng, phù hợp thực tiễn.

Để hoàn thiện chương trình, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát ba nhóm vấn đề. Về mục tiêu, đại biểu nhận định các chỉ tiêu cơ bản hợp lý, thể hiện tính phấn đấu, song một số nội dung chưa rõ về cách hiểu, phương pháp đo lường hoặc cơ sở bảo đảm tính khả thi.

Dẫn chỉ tiêu đến năm 2030, phấn đấu 100% băng nhóm tội phạm được nhận diện, phát hiện, quản lý, đại biểu đề nghị làm rõ nội hàm để có căn cứ định lượng, đánh giá. Theo đại biểu, khi phát hiện băng nhóm tội phạm phải đấu tranh, triệt phá, không thể chỉ dừng ở việc “quản lý”.

Đối với chỉ tiêu 100% cơ sở, khu vực, địa điểm ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường được “chuyển hóa xanh”, đại biểu đề nghị giải thích rõ khái niệm này. Cần phân định nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường với trách nhiệm giải quyết ô nhiễm của các ngành, lĩnh vực, bảo đảm chỉ tiêu phù hợp phạm vi chương trình.

Về nguồn lực, đại biểu đề nghị rà soát kỹ, tránh trùng lặp nội dung chi với các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách hằng năm.

Với nguồn lực 45.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 dành cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin, phương tiện nghiệp vụ…, cần bảo đảm bố trí đúng những nội dung chưa được đầu tư từ nguồn khác. Đại biểu lưu ý hạ tầng công nghệ thông tin của ngành công an, hệ thống camera an ninh cơ sở có thể giao thoa với các nguồn kinh phí, chương trình khác.

Đại biểu kiến nghị nghị quyết của Quốc hội quy định nguyên tắc giao Chính phủ rà soát chặt chẽ trước khi phê duyệt, phân bổ kinh phí hằng năm, nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ chiều 5/11.

Về tiến độ, đại biểu bày tỏ lo ngại khi kinh phí dự kiến giải ngân trong hai năm 2027 và 2028 chiếm tới 57% tổng kinh phí giai đoạn, trong khi tỷ lệ giải ngân năm 2026 đến nay mới đạt 1,79%.

Theo đại biểu, đây là thách thức rất lớn. Chính phủ và các bộ, ngành cần làm rõ khả năng thực hiện, xây dựng kế hoạch chi tiết, sát thực tế, tránh tình trạng bố trí vốn nhưng không giải ngân được, phải chuyển nguồn kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.