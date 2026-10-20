Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh thảo luận nhiều dự án luật trọng điểm

Góp ý vào dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh cơ bản nhất trí với các nội dung đã được thể chế hóa liên quan đến 6 chính sách mới của dự thảo Bộ luật. Đồng chí nhấn mạnh, việc bổ sung các quy định về tố tụng điện tử là cần thiết, góp phần đổi mới phương thức tiến hành tố tụng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu ý kiến.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí đề nghị làm rõ điều kiện sử dụng tài liệu điện tử được tạo lập ban đầu, bản số hóa từ tài liệu giấy và bản in từ tài liệu điện tử; trách nhiệm kiểm tra, xác nhận sự phù hợp của bản số hóa; việc lưu giữ, xuất trình, đối chiếu tài liệu gốc và xử lý khi các bản có nội dung khác nhau. Văn bản quy định chi tiết cần thống nhất chuẩn dữ liệu, mã quản lý, bút lục điện tử, danh mục tài liệu; bảo toàn phiên bản hồ sơ đã chuyển giao và ghi nhận lịch sử bổ sung, đính chính

Bên cạnh đó, dự thảo cần cụ thể hóa cơ chế bảo đảm quyền đọc, ghi chép, sao chụp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của người bào chữa và người tham gia tố tụng theo đúng quy định; có phương án xử lý khi người nhận không thể truy cập hoặc nhận thiếu tài liệu, tránh để hạn chế về điều kiện công nghệ ảnh hưởng đến quyền tố tụng hợp pháp.

Đồng chí cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm, thời điểm cập nhật, chuyển giao tài liệu; quy trình kiểm tra tính hợp pháp, xác thực, toàn vẹn của dữ liệu điện tử; cách tính thời hạn tố tụng khi xảy ra sự cố và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống. Các văn bản hướng dẫn thi hành cần được ban hành đồng bộ, có quy định chuyển tiếp phù hợp với hồ sơ đang giải quyết và điều kiện hạ tầng thực tế. Qua đó, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ không làm gián đoạn hoạt động tố tụng, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc, vụ án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu ý kiến.

Liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu Quốc hội khóa XVI đề nghị bổ sung khung chính sách phát triển nhà máy điện ảo (VPP), đáp ứng yêu cầu điều tiết hệ thống điện khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Theo đại biểu, quy định về thiết bị đóng ngắt, điều khiển và huy động từ xa đối với các nguồn điện là cần thiết nhưng chưa đủ; cần có cơ sở pháp lý để Chính phủ ban hành chính sách cụ thể phù hợp với từng giai đoạn.

Đại biểu cũng đề xuất nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (SMR), kết hợp với năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại các khu, cụm công nghiệp, giảm áp lực lên hệ thống truyền tải. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế chứng chỉ carbon thấp cho điện hạt nhân, tạo điều kiện tham gia thị trường quốc tế. Đánh giá cao quy định tách bạch giá công suất và giá điện năng trong dự thảo, đại biểu cho rằng đây là cơ sở quan trọng để xác định doanh thu, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện linh hoạt kết hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ điện.

Đồng chí Trần Thị Vân phát biểu ý kiến.

Trình bày ý kiến về Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ mối quan hệ giữa quy định tại Điều 5 với pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, nhất là vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh trong giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung quy định hoặc dẫn chiếu phù hợp, bảo đảm xác định rõ phạm vi, trách nhiệm phối hợp của các chủ thể, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Đối với quy định về ký điện tử thỏa thuận quốc tế, trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, đồng chí đề nghị nghiên cứu mở rộng khả năng áp dụng hình thức này đối với thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về thẩm quyền, xác thực chữ ký, an toàn thông tin, an ninh mạng và các yêu cầu pháp luật liên quan...

Đồng chí Trần Thị Vân cũng nhấn mạnh sự thống nhất trong xử lý trường hợp cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến không đồng ý việc ký kết thỏa thuận quốc tế. Dự thảo đã quy định cơ chế xử lý tại Điều 13 và Điều 15 nhưng chưa có quy định tương ứng tại Điều 11; trình tự, thẩm quyền xử lý giữa các điều cũng còn khác nhau. Vì vậy, cần làm rõ trách nhiệm tổng hợp, giải trình, tiếp thu hoặc bảo lưu ý kiến; thẩm quyền xem xét và điều kiện tiếp tục thủ tục ký kết.

Chuyển sang nhóm kinh tế, đại biểu Nguyễn Như So tán thành chủ trương tích hợp sửa đổi 4 luật (Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị rà soát kỹ các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, không tạo khoảng trống pháp lý mới.

Đại biểu Leo Thị Lịch phát biểu ý kiến.

Đối với Luật Thương mại, đại biểu đề nghị cân nhắc việc bỏ quy định độc quyền nhà nước phải có thời hạn; trường hợp không ấn định thời hạn cụ thể cần có cơ chế rà soát định kỳ, đánh giá rõ sự cần thiết để bảo đảm độc quyền được kiểm soát chặt chẽ. Về khuyến mại, cần xem xét lại việc quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị khuyến mại và mức giảm giá tại khoản 2 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 94 Luật Thương mại.

Với Luật Quản lý ngoại thương, đại biểu đề nghị chuẩn hoá quy trình Một cửa và cơ chế phối hợp với các Bộ. Quy định rõ Sở Công Thương là đầu mối duy nhất tại địa phương tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp phải lấy ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành, Luật cần ấn định thời hạn trả lời tối đa (không quá 05 ngày)…

Cùng đóng góp vào các dự án luật nhóm kinh tế, đại biểu Leo Thị Lịch đề nghị làm rõ cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số, nhất là việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, kiểm soát thông tin cá nhân, chất lượng hàng hóa và hoạt động khuyến mại. Đại biểu cũng lưu ý cần bảo đảm sự đồng bộ giữa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong kiểm tra, hậu kiểm và hỗ trợ giải quyết tranh chấp, tránh phát sinh khoảng trống trong thực thi pháp luật.

Toàn cảnh thảo luận tổ ngày 20/10.

Đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, đại biểu Nguyễn Thị Quý đề nghị việc cắt giảm thủ tục hành chính phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm quản lý, bảo đảm thuận lợi thực chất cho người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn di sản gắn với vai trò của nghệ nhân và cộng đồng; tạo điều kiện truyền dạy, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, cần bảo đảm quyền tác giả, quyền tiếp cận văn hóa trong môi trường số và chuẩn bị đầy đủ điều kiện thi hành, tránh phát sinh vướng mắc khi luật có hiệu lực.