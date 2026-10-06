Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh lấy ý kiến góp ý vào 3 dự án luật

Sáng 6/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào 3 dự án luật: Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập.

Đồng chí Trần Văn Tuấn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đồng thời đề nghị bổ sung các quy định: điều kiện áp dụng từng biện pháp; thời điểm được áp dụng; chủ thể có thẩm quyền; hậu quả pháp lý; trách nhiệm bồi thường; xử lý hợp đồng đã ký và khối lượng đã thực hiện.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo hoàn thiện các quy định về tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu theo chi phí vòng đời đối với các công trình, thiết bị có chi phí vận hành lớn; làm rõ thẩm quyền giữa cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền và bên mời thầu; quy định cụ thể thời hạn xử lý các bước trong quy trình đấu thầu, giải quyết kiến nghị của nhà thầu nhằm hạn chế tình trạng kéo dài thời gian thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát quy định về đấu thầu quốc tế, chỉ định thầu, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu.

Đồng chí Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa XVI nêu ý kiến.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, các đại biểu đề nghị nghiên cứu hoàn thiện quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), xác định rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm của các chủ thể tham gia và cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong quá trình triển khai.

Đồng thời, kiến nghị làm rõ quy định về miễn, giảm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân tham gia cơ chế thử nghiệm; nghiên cứu quy định phù hợp về thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, bảo đảm vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, các ý kiến tập trung đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người đại diện đơn vị kế toán trong việc tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu kế toán; hoàn thiện quy định về dữ liệu kế toán điện tử, bảo đảm khả năng truy xuất, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đồng thời kiến nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang nêu ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong nghiên cứu, tham gia góp ý đối với các dự án luật. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, gửi đầy đủ ý kiến bằng văn bản để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ chuyển tới cơ quan soạn thảo.

Đồng thời khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu các ý kiến của địa phương trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, kịp thời kiến nghị những nội dung còn bất cập nhằm góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn; qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.