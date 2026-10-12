Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh lấy ý kiến đóng góp vào một số dự án luật

Đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh chủ trì.

Đồng chí Trần Thị Vân chủ trì hội nghị.

Tham gia góp ý vào dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu đề nghị rà soát các quy định về trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh theo hướng phân định rõ các chính sách hỗ trợ bắt buộc áp dụng thống nhất trên toàn quốc và những chính sách do địa phương chủ động quyết định, căn cứ vào điều kiện phát triển, tiềm năng, lợi thế và khả năng cân đối ngân sách.

Đề nghị bổ sung, làm rõ chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học trong phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lưu trữ, đại biểu đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và người đứng đầu trong kiểm kê, phân loại, lập danh mục, bàn giao tài liệu; xác định rõ thẩm quyền thẩm định trước khi quyết định hủy tài liệu. Các ý kiến cũng nhấn mạnh cần phân định trách nhiệm của UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có hồ sơ, tài liệu và cơ quan lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; trong đó, làm rõ vai trò hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ cấp xã thực hiện các yêu cầu chuyên môn.

Đại biểu đề nghị đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, tại điểm c khoản 1 Điều 75 cần bổ sung quy định về việc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt không đến nhận từ đủ 12 tháng trở lên mà không xác minh được thông tin người hưởng. Khi người hưởng về địa phương, có đề nghị thì tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định; đề nghị bổ sung, thêm tại điểm e khoản 2 Điều 138 về trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, phối hợp quản lý đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn, trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

Đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế phối hợp, phân cấp phù hợp trong hoạt động điều tra tai nạn lao động, có thể giao điều tra viên cấp xã tham gia xử lý một số vụ việc theo quy định, góp phần giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động và phòng ngừa tai nạn tái diễn.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh đóng góp ý kiến.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động chữ thập đỏ cần quy định cụ thể về cơ chế, chính sách để tăng cường việc vận động, quyên góp nguồn lực cho hoạt động của các cấp Hội; có quy định cụ thể về tổ chức hiến máu nhân đạo, chế độ, chính sách để động viên, khuyến khích người trực tiếp hiến máu nhân đạo…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Vân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Hội nghị có 14 lượt đại biểu phát biểu trực tiếp với 56 ý kiến góp ý bằng văn bản cụ thể; nhiều ý kiến bằng văn bản tiếp tục bổ sung những nội dung mới, góp phần làm rõ các vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn.

Đồng chí Trần Thị Vân nhấn mạnh, đa số ý kiến đều thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các dự thảo luật, đồng thời phản ánh sát thực những khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật. Những kiến nghị từ thực tiễn là cơ sở quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiên cứu, tiếp thu, tham gia ý kiến với các cơ quan Trung ương trong quá trình hoàn thiện các dự thảo luật.

Đồng chí giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến tại hội nghị, xây dựng báo cáo chính thức phục vụ hoạt động tham gia xây dựng pháp luật của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh.