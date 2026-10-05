Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh lấy ý kiến đóng góp vào một số dự án luật

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Văn Tuấn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến vào các dự án Luật: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu.

Tham gia góp ý vào dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật. Đề nghị cần làm rõ đặc điểm phân biệt giữa công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, công trình an ninh, khu an ninh với các công trình quan trọng. Về tiêu chí và phương pháp phân loại công trình cần làm rõ cách xác định mức độ gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng đến cộng đồng và khả năng khắc phục; quy định nguyên tắc xử lý khi công trình đồng thời đáp ứng nhiều tiêu chí hoặc có thay đổi trong quá trình sử dụng.

Về chính sách đãi ngộ (Điều 34) và quan hệ phối hợp (Điều 35), đại biểu đề xuất cụ thể hóa chế độ phụ cấp thâm niên, độc hại, chế độ bồi thường rủi ro cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo; đồng thời phân định ranh giới chỉ huy, đầu mối phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quân đội tại các địa bàn công trình lưỡng dụng quốc phòng – an ninh.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các đại biểu đánh giá cao tinh thần phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính của cơ quan soạn thảo.

Góp ý về công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Điều 53, đại biểu đề nghị cơ quan công an hướng dẫn xác minh thông tin lực lượng bảo vệ chuyên trách qua hệ thống dữ liệu điện tử liên thông, cắt giảm tối đa việc yêu cầu nộp bản sao hồ sơ giấy.

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp ý vào quy định nghiệm thu công trình tại Điều 2 đề nghị cần thiết lập cơ chế hậu kiểm chặt chẽ, phân định trách nhiệm rõ ràng giữa các bên sử dụng công trình và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Đại diện Đoàn Luật sư nêu ý kiến.

Đóng góp vào dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, các đại biểu đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm cập nhật thông tin, quản lý trạng thái hiệu lực và liên kết danh tính điện tử khi đối tượng hoặc quan hệ sở hữu, quản lý thay đổi. Cần phân biệt rõ căn cứ, hậu quả pháp lý của tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực; xác định thời điểm áp dụng, việc thông báo cho các bên liên quan và cách xử lý giao dịch đã thực hiện hợp pháp.

Đề nghị hướng dẫn lựa chọn mức độ xác thực tương xứng với rủi ro của từng loại giao dịch, tránh yêu cầu mức cao nhất cho mọi thủ tục. Đối với danh tính điện tử, kết quả xác thực nước ngoài tại Điều 38, đề nghị hướng dẫn thống nhất điều kiện, đầu mối và quy trình công nhận. Cần làm rõ phạm vi sử dụng kết quả được công nhận và trách nhiệm của bên tiếp nhận, tạo thuận lợi cho giao dịch hợp pháp của tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài.

Đối với dự thảo Luật An ninh dữ liệu, các đại biểu cho rằng cần hướng dẫn yêu cầu tối thiểu về phân quyền, mã hóa, sao lưu, phục hồi và kiểm thử cho từng cấp độ; phân định trách nhiệm giữa chủ quản dữ liệu, đơn vị vận hành và nhà cung cấp dịch vụ.

Đề nghị sớm công bố công cụ tự xác định, bảng tương ứng và tình huống minh họa cho các loại dữ liệu; cụ thể hóa tiêu chí giao dịch thay đổi quyền kiểm soát trực tiếp, gián tiếp; cách xác định doanh nghiệp thuộc diện lấy ý kiến và thông tin phục vụ đánh giá; cụ thể hóa tiêu chí thay đổi trọng yếu, yêu cầu về nguồn gốc dữ liệu huấn luyện và cách bảo vệ dữ liệu dẫn xuất, tham số mô hình; hướng dẫn cụ thể cách xác định phần dữ liệu, hệ thống liên quan trực tiếp, quy trình cô lập, khôi phục hoạt động và thông báo cho chủ thể bị ảnh hưởng.

Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố nêu ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia trong nghiên cứu, tham gia góp ý các dự án luật. Đồng chí cho biết, đến nay Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổng hợp khoảng 70 ý kiến góp ý đối với 4 dự án luật.

Đồng chí khẳng định, toàn bộ ý kiến bằng văn bản và ý kiến phát biểu tại hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, gửi ban soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục theo dõi việc tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo, kịp thời có ý kiến đối với những nội dung chưa phù hợp.

Đồng chí Trần Văn Tuấn cho biết, những năm qua, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố luôn duy trì làm việc với UBND thành phố để nắm bắt tình hình thực tiễn, tiếp thu các kiến nghị, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Đề nghị thời gian tới, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu kỹ các dự án luật, chủ động tham gia góp ý, nhất là đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của ngành mình, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn.