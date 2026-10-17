Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh góp ý vào các dự thảo Luật

Đóng góp vào Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh Trần Thị Vân cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của thương mại điện tử, giao nhận hàng hóa qua nền tảng số và các mô hình cung cấp dịch vụ bưu chính mới. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về thời hạn áp dụng đối với trường hợp bưu gửi phải xử lý, tiêu hủy khẩn cấp theo quy định của Chính phủ.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh Trần Thị Vân phát biểu tại phiên thảo luận.

Tại điểm b khoản 1 Điều 18 dự thảo Nghị định cho phép doanh nghiệp lập biên bản, quyết định tiêu hủy vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không phát được bị hỏng do đặc tính tự nhiên, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường mà không bắt buộc thông qua Hội đồng. Việc bổ sung ngoại lệ ngay trong Luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, tránh cách hiểu phải chờ đủ 1 tháng mới được tiêu hủy, làm tăng chi phí bảo quản và nguy cơ mất an toàn; đồng thời, các điều kiện, trình tự và trách nhiệm tiêu hủy vẫn được Chính phủ quy định cụ thể theo khoản 5 Điều 23.

Đối với quy định về điểm phục vụ đa năng trên mạng bưu chính công cộng, đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến với các dịch vụ tiện ích có thu tiền. Theo đó, cần bảo đảm người dân được hướng dẫn, hỗ trợ cơ bản miễn phí; dịch vụ có thu tiền phải dựa trên nhu cầu tự nguyện, không trở thành điều kiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Với nhiệm vụ Nhà nước giao hoặc đặt hàng doanh nghiệp thực hiện, cần xác định rõ cơ chế thanh toán, tránh thu thêm của người dân đối với nội dung đã được ngân sách chi trả.

Về bảo vệ dữ liệu bưu chính, đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng cứ phục vụ xác định nguyên nhân và giải quyết yêu cầu bồi thường, nhất là trường hợp thông tin khách hàng bị rò rỉ, bị lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh phát biểu thảo luận.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về đo lường, đại biểu cho rằng ngân sách cần ưu tiên những hạ tầng, thiết bị thiết yếu mà khu vực tư nhân khó có khả năng đầu tư, như chuẩn đo lường quốc gia, phòng thí nghiệm chuẩn và hệ thống kỹ thuật đặc thù đòi hỏi độ chính xác, an toàn cao. Với những thiết bị, dịch vụ thị trường có khả năng cung cấp, cần khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia.

Đối với chương trình bảo đảm đo lường, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế đánh giá kết quả thực hiện để làm căn cứ xem xét miễn, giảm kiểm tra nhà nước về đo lường. Việc đánh giá cần có tiêu chí cụ thể, căn cứ kiểm chứng rõ ràng, hạn chế phát sinh thủ tục hành chính và bảo đảm tính tự nguyện của doanh nghiệp. Đại biểu cũng lưu ý cần quy định rõ điều kiện, trình tự hưởng chính sách hỗ trợ; thống nhất thuật ngữ giữa các dự án luật có liên quan và tránh quy định trùng lặp về trách nhiệm của UBND các cấp.

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà phát biểu.

Cũng góp ý vào dự án Luật này, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị rà soát tính thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhất là quy định về mức phạt tiền tối đa và công khai thông tin vi phạm.

Theo đại biểu, dự kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường có hiệu lực từ 1/3/2027, trong khi Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2028. Khoảng thời gian giữa hai mốc này có thể phát sinh vướng mắc trong việc xác định căn cứ áp dụng mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm về đo lường. Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp rà soát, bổ sung quy định chuyển tiếp, bảo đảm cơ sở pháp lý rõ ràng khi triển khai thực hiện.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, đại biểu Nguyễn Như So đề nghị điều chỉnh quy định về công khai danh tính người chuyển nhượng khi tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng theo hướng bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin và chiến lược kinh doanh. Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), đại biểu nhấn mạnh cần quy định rõ các nguyên tắc cốt lõi và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư ngay trong Luật, đồng thời giới hạn phạm vi miễn trách nhiệm, tránh giao toàn bộ nội dung quan trọng cho văn bản dưới luật.

Đối với điều kiện chào bán chứng khoán, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế cho phép tổ chức phát hành có thời hạn hợp lý để khắc phục phần thiếu hụt tỷ lệ phân phối trước khi xem xét hủy bỏ đợt chào bán, qua đó hạn chế những rủi ro pháp lý không cần thiết.

Đại biểu Vũ Văn Cường phát biểu.

Góp ý vào dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Nguyễn Như So kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng dựa trên dòng tiền và dữ liệu doanh nghiệp; xem xét quy định thời điểm tính miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm từ khi có thu nhập chịu thuế thay vì từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đại biểu cũng đề xuất luật hóa cơ chế hỗ trợ tài chính cho chuyển đổi xanh, thực hiện các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời xây dựng trình tự giải thể, phá sản rút gọn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của nền kinh tế.

Cùng quan tâm đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đại biểu Vũ Văn Cường đồng tình với việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn dựa trên dòng tiền và dữ liệu; đồng thời đề nghị duy trì, mở rộng đối tượng tham gia Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để giảm chi phí vốn. Về chính sách thuế, đại biểu ủng hộ phương án miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính từ khi có thu nhập chịu thuế nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ thực tế.

Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất, nhất là hỗ trợ chi phí thuê cơ sở hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn về không gian hoạt động cho doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ ngày 17/10.

Đối với chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp tại Điều 20 của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Đức Hùng đề nghị làm rõ cơ chế bảo đảm tính liên tục pháp lý của hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xử lý các nghĩa vụ tài chính, hợp đồng, lao động phát sinh trước thời điểm chuyển đổi.

Đại biểu cũng nhấn mạnh cần chú trọng hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng sau khi thành lập doanh nghiệp, trong đó đơn giản hóa chế độ kế toán, báo cáo và thủ tục tuân thủ; làm rõ cách xử lý nghĩa vụ thuế của giai đoạn trước chuyển đổi; bảo đảm sự đồng bộ với pháp luật về doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ cần được thiết kế theo hướng đơn giản, công khai, thuận lợi trong tiếp cận và thực hiện.