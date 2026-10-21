Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Bắc Ninh góp ý nhiều dự án luật

Các đại biểu thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Thị Hương chủ trì phiên thảo luận tổ chiều 21/10.

Phát biểu thảo luận, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đối với quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang người lao động không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, đồng chí cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu kỹ để bảo đảm tính khả thi.

Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá đầy đủ số lượng lao động, mức thu nhập thường xuyên, ổn định và tác động của chính sách đối với đời sống người dân; đồng thời xác định rõ đối tượng, thời điểm thực hiện. Trường hợp chưa đủ cơ sở đánh giá tác động và chưa tạo được sự đồng thuận cao, cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét sửa đổi khi tiến hành sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội, tránh quy định chưa khả thi, khó triển khai trong thực tế.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu thảo luận.

Góp ý vào Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh yêu cầu phát huy dân chủ trực tiếp, bảo đảm người dân được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tham gia đóng góp và giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền. Theo đồng chí, muốn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các cơ quan có trách nhiệm phải tạo điều kiện để người dân mạnh dạn phát biểu, đồng thời thực sự lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng.

Đối với quy định về sáng kiến của công dân tại thôn, tổ dân phố, đồng chí cho rằng yêu cầu phải có ít nhất 10% cử tri đồng thuận trước khi đưa ra bàn bạc là khó khả thi, nhất là tại những địa bàn đông dân cư. Đồng chí đề nghị sửa đổi theo hướng công dân gửi sáng kiến đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để xem xét, thống nhất với Ban Công tác Mặt trận đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định. Những nội dung chưa được đưa ra bàn và quyết định thì có thông tin trở lại đối với người đề xuất sáng kiến đó vì lý do sao chưa đưa ra, qua đó tăng cường tương tác, khuyến khích người dân tham gia xây dựng cộng đồng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Góp ý vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi một số quy định nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và tạo thuận lợi cho người tham gia.

Xét về cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ, đại biểu cho rằng phương pháp quy đổi hiện hành chưa phản ánh đầy đủ thời gian đóng thực tế, đề nghị chia nhỏ các khoảng tháng lẻ để tính hưởng sát hơn với thời gian tham gia, đồng thời đánh giá tác động đối với các chế độ và khả năng triển khai.

Mặt khác, đối với tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đại biểu đề nghị xây dựng tiêu chí rõ ràng để xác định các khoản thu nhập có bản chất tiền lương, hạn chế tình trạng doanh nghiệp cơ cấu thu nhập nhằm giảm mức đóng, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Cùng với đó, cần phân biệt rõ tiền lương với các khoản phúc lợi, hỗ trợ và hoàn trả chi phí thực tế; tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, thuế và quản lý lao động để kiểm soát việc kê khai.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu ý kiến.

Riêng về bảo hiểm xã hội tự nguyện, đại biểu đề xuất nghiên cứu cơ chế đóng bù đối với thời gian chậm đóng, với cách tính phù hợp, quy định rõ điều kiện, thời hạn và thủ tục thực hiện. Chính sách cần tạo điều kiện để người dân duy trì quá trình tham gia khi gặp khó khăn, đồng thời bảo đảm công bằng giữa người đóng đúng hạn và người đóng bù, không ảnh hưởng đến tính bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội.

Kết luận phiên thảo luận tổ chiều 21/10, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh các ý kiến cơ bản bám sát nội dung gợi ý thảo luận, tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và những vấn đề còn bất cập, chưa được quy định rõ trong các dự thảo luật. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi khi triển khai thực hiện.

Đồng chí đề nghị bộ phận thư ký tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến phát biểu tại tổ, chuyển đến Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

*Trước đó, buổi sáng 21/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh thảo luận về Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đại biểu Leo Thị Lịch phát biểu ý kiến.

Góp ý vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em và các luật liên quan, đại biểu Leo Thị Lịch cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ các quy định để bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng về thẩm quyền và khả thi khi triển khai.

Đối với quy định về bảo vệ trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm giữa người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã trong việc đề nghị Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Về dịch vụ bảo vệ trẻ em, đại biểu đề xuất bổ sung quy định việc tiếp nhận, chuyển giao trẻ em giữa các cơ sở phải thực hiện khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng, vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Liên quan đến quy định về giường lưu tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đại biểu cơ bản nhất trí với việc siết chặt điều kiện chuyên môn, đồng thời bổ sung địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị không loại bỏ phòng khám đa khoa tư nhân khỏi đối tượng được bố trí giường lưu mà nên quy định chặt chẽ các điều kiện áp dụng, tạo thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân ở địa bàn khó khăn.

Đối với giá dịch vụ khám, chữa bệnh, đại biểu nhất trí giao Bộ Y tế quy định giá cụ thể đối với dịch vụ khám, chữa bệnh không theo yêu cầu, áp dụng thống nhất trên toàn quốc, góp phần hạn chế chênh lệch giá giữa các địa phương. Đồng thời, đề nghị tăng cường quản lý giá thuốc theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng và quyền lợi của người bệnh.

Đại biểu Trần Văn Lâm phát biểu ý kiến.

Tham gia ý kiến về Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), theo đại biểu Trần Văn Lâm, nguồn tạng từ người hiến sau khi chết não hiện còn hạn chế; hơn 90% nguồn tạng hiện nay đến từ người hiến còn sống, cho thấy tiềm năng phát triển nguồn hiến tạng từ người qua đời chưa được khai thác hiệu quả.

Đại biểu đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm hoàn thiện đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định rõ điều kiện hiến, lấy, ghép; việc xác định chết não, chết tuần hoàn; cơ chế điều phối, phân bổ mô, tạng và bảo vệ, chăm sóc người hiến sau khi hiến, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch và thuận lợi khi triển khai.

Để nâng cao hiệu quả vận động hiến mô, tạng, đại biểu đề nghị huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy vai trò của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan báo chí, cơ sở giáo dục, cơ sở tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài, chú trọng cung cấp thông tin khoa học, lan tỏa những tấm gương hiến tạng và bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động hiến, ghép.

Phát biểu tại tổ, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu của các đại biểu trong tổ, đồng thời cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và giải trình các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội thông qua.

Đồng chí Đào Hồng Lan phát biểu thảo luận tổ sáng 21/10.

Đối với Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ trưởng cho biết dự thảo tiếp tục thể chế hóa nghị quyết của Quốc hội năm 2025 về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; các quy định về hành vi bị nghiêm cấm, xử phạt sẽ được rà soát, làm rõ hơn nhằm bảo đảm tính khả thi và bảo vệ sức khỏe người dân.

Về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở y tế trong vận động hiến tạng. Hiện cả nước có hơn 1.000 bệnh viện nhưng mới có 123 bệnh viện tham gia mạng lưới vận động hiến tạng, trong đó hơn 30 bệnh viện thực hiện hiệu quả. Bộ trưởng cho biết ngành Y tế sẽ tiếp tục tìm giải pháp nâng cao hiệu quả vận động, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người hiến, người nhận và tôn trọng sự đồng thuận của gia đình.

Đối với Luật Dược, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, làm rõ hơn các trường hợp đặc biệt được công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi bán lô thuốc đầu tiên, xác định tiêu chí cụ thể để hạn chế nguy cơ lợi dụng chính sách. Các ý kiến liên quan đến Luật Trẻ em và những luật khác trong dự án cũng sẽ được tổng hợp, giải trình, báo cáo Quốc hội.