Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh góp ý hoàn thiện dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cơ bản nhất trí cao với sự cần thiết ban hành dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu thảo luận.

Về quy định tình tiết giảm nhẹ đối với người cao tuổi tại điểm k khoản 1 Điều 9, theo đồng chí dự thảo đề xuất quy định tình tiết giảm nhẹ là “người từ đủ 70 tuổi trở lên” là chưa thật sự hợp lý và thu hẹp diện áp dụng. Đồng chí đề nghị giữ nguyên tình tiết “người già yếu” như luật hiện hành, để cơ quan áp dụng có thể xem xét linh hoạt đối với cả người từ đủ 60 tuổi trở lên thường xuyên đau ốm.

Liên quan đến mức phạt tiền và phân định thẩm quyền xử phạt (Điều 24 và Điều 40), đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét về tính tương xứng của mức phạt tiền giữa các đối tượng và địa bàn áp dụng. Theo đó, cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt đối với tổ chức đã gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân; tại địa bàn thuộc thành phố, mức phạt đối với một số hành vi vi phạm có thể được nâng lên tối đa gấp 2 lần mức phạt chung. Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá đầy đủ tác động của việc đồng thời áp dụng hai cơ chế tăng mức phạt, làm rõ căn cứ xác định địa bàn cần áp dụng mức phạt cao hơn và bảo đảm mức phạt tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả xảy ra, điều kiện kinh tế - xã hội của địa bàn; tránh tạo ra chênh lệch quá lớn về mức phạt đối với cùng một hành vi chỉ do khác biệt về loại hình chủ thể và địa bàn vi phạm.

Về cơ quan Công an tổ chức áp giải tại khoản 3 Điều 98 đồng chí Trần Văn Tuấn đề nghị cần quy định rõ cơ quan tiếp nhận là Công an cấp xã nơi cư trú của người bị áp dụng hoặc Công an cấp xã nơi lập hồ sơ đề nghị áp dụng. Do Công an cấp huyện không còn, Tòa án ra quyết định là Tòa án khu vực, một khu vực có thể gồm nhiều đơn vị Công an cấp xã; vì vậy, quy định gửi cho cơ quan Công an nơi Tòa án ra quyết định chưa xác định rõ cơ quan Công an có trách nhiệm thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh nêu ý kiến.

Cũng cho ý kiến vào dự án Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh, tập trung phân tích các quy định tại Điều 25 về mức phạt tiền tối đa và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật chuyên ngành.

Về mức phạt tiền tối đa (Điều 25), đại biểu chỉ rõ bất cập khi dự thảo quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực thú y, thuốc thú y là 50 triệu đồng, trong khi lĩnh vực chăn nuôi, phân bón, bảo vệ và kiểm dịch thực vật là 100 triệu đồng. Đại biểu đề nghị nâng mức phạt trong lĩnh vực thú y, thuốc thú y tương đương với lĩnh vực bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm tính tương xứng với tính chất nguy hiểm của hành vi. Việc lạm dụng thuốc và kháng sinh hoặc vi phạm quy định thuốc thú y tiềm ẩn nguy cơ tồn dư hóa chất trong thực phẩm, làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người cùng môi trường sinh thái. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá đầy đủ các yếu tố để quy định mức phạt bảo đảm tính tương xứng, đủ sức răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Tại khoản 3 Điều 25 quy định “trường hợp luật khác quy định mức phạt tiền tối đa thì thực hiện theo quy định của luật đó”, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị xem xét không quy định nội dung này để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Về xử lý vi phạm hành chính thì cơ bản theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, đây là đạo luật gốc để các luật khác áp dụng; trường hợp phát sinh sửa đổi ở luật chuyên ngành khi luật gốc chưa kịp điều chỉnh thì việc áp dụng đã được điều chỉnh rõ ràng theo nguyên tắc ưu tiên văn bản ban hành sau của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, đại biểu đề nghị rà soát toàn diện các luật chuyên ngành có quy định về xử lý vi phạm hành chính để khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn về thẩm quyền, hành vi và mức phạt.

Đại biểu Trần Văn Lâm nêu ý kiến.

Đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh dự thảo có nhiều đổi mới quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, tinh gọn thủ tục và đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đề nghị trong quá trình hoàn thiện luật, cần quan tâm hơn đến hiệu quả phòng ngừa, giáo dục và khắc phục. Đối với các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, đại biểu ủng hộ việc bổ sung công cụ quản lý đối với trường hợp cố tình chây ỳ, đề nghị làm rõ các điều kiện áp dụng, quyền, trách nhiệm của từng cá nhân, từng cơ quan trong quá trình quyết định, tổ chức thực hiện.