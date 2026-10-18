Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về kinh tế - xã hội

Các đại biểu tham gia thảo luận về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Đồng chí Đào Hồng Lan phát biểu thảo luận.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh thống nhất với các báo cáo của Chính phủ, đồng thời cho rằng kết quả tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm 2026 thể hiện nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Để duy trì mục tiêu tăng trưởng năm 2027, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương xác định rõ động lực phát triển, xây dựng giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, không chỉ chú trọng tỷ lệ giải ngân mà cần đánh giá khả năng đưa dự án vào vận hành, tạo ra giá trị gia tăng và sức lan tỏa đối với nền kinh tế. Về thu hút đầu tư nước ngoài, đồng chí cho rằng cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) với doanh nghiệp trong nước, nâng cao năng lực công nghệ, quản trị và đáp ứng tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng. Cùng với đó, việc phân cấp, phân quyền phải gắn với điều kiện thực hiện, nguồn nhân lực và hướng dẫn chuyên môn, tránh gây khó khăn cho địa phương. Đồng chí cũng đề nghị đẩy mạnh triển khai các cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số gắn với yêu cầu bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, đồng bộ.

Đồng chí bày tỏ mong muốn Quốc hội quan tâm, ủng hộ việc sớm ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn về tín dụng, bảo lãnh vay vốn, tiêu thụ sản phẩm và chuyển đổi số. Đồng thời, cần rà soát, phân bổ kịp thời nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng đầu tư hệ thống y tế cơ sở, nhất là tại vùng biên giới và địa bàn khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Đại biểu Nguyễn Như So nêu ý kiến.

Cho ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đại biểu Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm: Nâng cao chất lượng điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng; chú trọng cơ cấu, tính bền vững của nguồn thu ngân sách, đồng thời khơi thông dòng vốn cho khu vực sản xuất, kinh doanh. Cần đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu cơ chế bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi nhưng thiếu tài sản bảo đảm; phát triển thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn.

Đổi mới cách tiếp cận trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chuyển trọng tâm từ quy mô vốn sang chất lượng và hiệu quả lan tỏa. Các dự án cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển mạng lưới nhà cung ứng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực sản xuất nội địa. Cùng với đó, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn thông qua mô hình hợp tác xã kiểu mới, tạo điều kiện để nông hộ góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên cơ sở định giá minh bạch, qua đó tổ chức lại sản xuất, ứng dụng công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh. Đồng thời, coi đầu tư bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu là động lực tăng trưởng.

Đại biểu Leo Thị Lịch nêu ý kiến.

Cũng cho ý kiến vào nội dung này, đại biểu Leo Thị Lịch kiến nghị tháo gỡ 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Cần coi thiết chế văn hóa là hạ tầng xã hội thiết yếu để đầu tư đồng bộ, tránh dàn trải. Sớm gỡ 3 điểm nghẽn: quy hoạch quỹ đất sạch, tinh gọn thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng nhà văn hóa xây xong chỉ để họp hoặc dở dang gây lãng phí. Cùng với đó, quan tâm sâu sát giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện tỷ lệ phòng học kiên cố, trang thiết bị và giáo viên vẫn thiếu. Khi gom điểm lẻ về các trường liên cấp, phát sinh nhiều bất cập trong sinh hoạt nội trú, bán trú của học sinh và chế độ cho giáo viên quản lý; cần sớm có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, cần tháo gỡ áp lực vốn đối ứng trong các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh tiêu chí cốt lõi là hiệu quả sau đầu tư và tính lan tỏa đối với nền kinh tế, thay vì chỉ chạy theo tỷ lệ giải ngân cơ học. Đề nghị siết chặt chất lượng khâu chuẩn bị dự án, tránh đầu tư dàn trải, bỏ dở hoặc để công trình hoàn thành nhưng không khai thác gây lãng phí.

Đại biểu Trần Văn Lâm nêu ý kiến.

Về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, đại biểu cho rằng, Chính phủ cần tính toán khoa học, cân đối hài hòa để tránh tạo áp lực, bảo đảm nguồn lực cho doanh nghiệp tái đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, đại biểu Trần Văn Lâm thẳng thắn chỉ ra tình trạng dự toán chưa sát thực tế và số lượng chuyển nguồn ngân sách quá lớn. Việc vốn nằm lại ngân quỹ chưa đưa ngay vào nền kinh tế là một biểu hiện của việc sử dụng nguồn lực kém hiệu quả; đại biểu kỳ vọng việc sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước tới đây sẽ siết chặt kỷ luật tài chính và thu hẹp tối đa các trường hợp cho phép chuyển nguồn.

Về việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe, đại biểu bày tỏ thống nhất việc kết thúc thực hiện nghị quyết. Đồng thời, đại biểu đề nghị rút ra bài học sâu sắc đối với các dự án giao thông kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ: cần xác định quy mô, phân kỳ và thời gian thực hiện chuẩn xác ngay từ đầu, tránh tình trạng đội vốn, biến động pháp lý làm giảm hiệu quả khai thác công trình.