Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự án luật

Thảo luận về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, đấu giá tài sản là một bước tiến bộ trong công tác quản lý nhằm lựa chọn tổ chức, cá nhân mua hoặc bán tài sản đấu giá có lợi nhất cho người bán. Qua đó bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, tổ chức, cá nhân, người mua và bán.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu thảo luận.

Đánh giá đấu giá trực tuyến là giải pháp tiến bộ, góp phần hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị cần có phương án xử lý sự cố kỹ thuật, đồng thời tính đến điều kiện hạ tầng số tại vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn khó khăn, bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Đối với mức tiền đặt trước từ 20% đến 50%, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc biên độ phù hợp, tránh tạo rào cản đối với người có nhu cầu mua đất ở thực sự nhưng chưa đủ điều kiện tài chính. Đồng thời, cần nghiên cứu chính sách ưu tiên người địa phương, người có nhu cầu sử dụng đất thực tế.

Trường hợp người trúng đấu giá thứ nhất từ chối kết quả, ngoài việc xử lý theo quy định, cần nghiên cứu cơ chế công nhận người trả giá tiếp theo nếu đáp ứng các tiêu chí rõ ràng, công khai, nhằm hạn chế đấu giá không thành và đáp ứng nhu cầu nhà ở. Đồng chí cũng đề nghị tăng tính chủ động cho hội đồng đấu giá và chính quyền địa phương trong xử lý tình huống phát sinh, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể để bảo đảm thống nhất, linh hoạt và phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu ý kiến.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Luật sư, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nhất trí với quy định xác định bản lĩnh chính trị là tiêu chuẩn của luật sư. Tuy nhiên, các quy định này còn khái quát, chưa làm rõ nội hàm, tiêu chí và cơ chế đánh giá. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nội hàm “bản lĩnh chính trị vững vàng” tại Điều 7, đồng thời liên kết với nguyên tắc hành nghề luật sư (Điều 4) và quyền và nghĩa vụ của luật sư (Điều 12) để gắn tiêu chuẩn này với nguyên tắc độc lập, trung thực, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật và quyền hành nghề hợp pháp của luật sư.

Tại các Điều 8, 9 và 10, cần xác định rõ nội dung đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và kiểm tra nhận thức chính trị; xây dựng tiêu chí đánh giá gắn với tình huống nghề nghiệp, tránh chỉ kiểm tra kiến thức lý luận hoặc đánh giá hình thức. Tại Điều 6, Điều 11 và các quy định về kỷ luật tại Điều 33 dự thảo Luật, đồng chí đề nghị cần xác định rõ hành vi vi phạm, thẩm quyền, trình tự và mức độ xử lý. Việc thu hồi Chứng chỉ hoặc xóa tên khỏi Đoàn Luật sư phải dựa trên hành vi cụ thể. Những nội dung trực tiếp hạn chế hoặc chấm dứt quyền hành nghề phải được quy định trong Luật; văn bản hướng dẫn chỉ cụ thể hóa tiêu chí, nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá và trình tự thực hiện, bảo đảm khách quan, minh bạch, thống nhất và khả thi.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu ý kiến.

Tham gia thảo luận về dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đề nghị cần phân cấp, trao quyền cho chính quyền cơ sở tự quyết định phương án khai thác ngắn hạn, vừa bảo đảm trật tự đô thị vừa tạo nguồn thu linh hoạt. Đồng thời, cần rút ngắn thời hạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính, quy định hiện hành cho phép người trúng đấu giá có thời hạn nộp tiền kéo dài đến 90 ngày. Đây là khoảng thời gian để các nhóm đầu cơ tạo sóng thị trường và chuyển nhượng kiếm lời dù chỉ nộp tiền đặt cọc ban đầu; do đó cần quy định trao quyền cho cơ quan có tài sản đấu giá ấn định thời hạn nộp tiền ngắn hơn (khoảng 30 ngày).

Cũng cho ý kiến vào dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết, dự thảo hiện quy định tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo bằng văn bản về địa điểm tổ chức phiên đấu giá cho người tham gia đấu giá đủ điều kiện chậm nhất 1 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Quy định này, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc sắp xếp thời gian, lộ trình di chuyển, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiếu minh bạch; vì vậy cần điều chỉnh mốc thời gian thông báo hợp lý, sớm hơn để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.

Đồng chí Trần Thị Vân phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó, đối với hình thức đấu giá trực tuyến, cần hoàn thiện khung pháp lý và quy chuẩn kỹ thuật cụ thể về cơ chế xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình diễn ra phiên đấu giá trực tuyến. Việc này nhằm bảo đảm an toàn hệ thống, phòng ngừa rủi ro gián đoạn đường truyền hoặc gian lận công nghệ, qua đó bảo đảm sự công khai, công bằng và tính chính xác tuyệt đối cho kết quả đấu giá.

Thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đồng chí Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tập trung phân tích hai nhóm vấn đề trọng tâm: trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng và cơ chế phòng ngừa, xử lý xung đột lợi ích. Về trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng, dự thảo đã quy định nghĩa vụ này tại các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của luật sư và tổ chức hành nghề, song cần nâng tầm thành một nguyên tắc độc lập quy định tại Điều 4 (về nguyên tắc hành nghề). Về phòng ngừa và xử lý xung đột lợi ích, đồng chí đề nghị cần bổ sung nguyên tắc không để xảy ra xung đột lợi ích trong hoạt động hành nghề luật sư, đi kèm cơ chế kiểm tra, đánh giá và xử lý khi xung đột phát sinh.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu ý kiến.

Cho ý kiến vào dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh làm rõ nhiều nội dung về điều kiện độ tuổi giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi; việc hủy bỏ, thu hồi quyết định nuôi con nuôi; hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi. Đại biểu Nguyễn Đức Hùng góp ý vào dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đề nghị hoàn thiện quy định về cơ chế bảo lãnh ngân hàng thay thế tiền đặt trước bảo đảm tính an toàn, khả thi.

Cũng tại phiên thảo luận tổ các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).