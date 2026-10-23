Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện luật về trưng mua tài sản, đấu thầu và thuế

Thảo luận tổ về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát quy định về thẩm quyền quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản.

Đồng chí Trần Thị Vân phát biểu thảo luận.

Theo đó, xem xét bỏ điểm d khoản 1 Điều 17 quy định “Người có thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản theo quy định của Luật khác”; trường hợp có luật chuyên ngành thực sự cần quy định thẩm quyền trưng mua khác thì phải được rà soát, đánh giá và quy định cụ thể, đồng thời thiết lập nguyên tắc xử lý xung đột thẩm quyền, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước.

Về giá trưng mua tài sản, đề nghị bổ sung căn cứ xác định giá theo chi phí hình thành tài sản đối với những tài sản tự chế tạo, không có giao dịch trên thị trường. Đồng thời, làm rõ quy định về việc loại trừ phần thay đổi giá trị tài sản do việc trưng mua đã được biết trước, bảo đảm cách hiểu thống nhất và thuận lợi khi áp dụng. Đối với quy định về thanh toán tiền trưng mua tài sản tại Điều 20, cần quy định rõ thời hạn thanh toán trong trường hợp được gia hạn do bất khả kháng, bảo đảm xác định chính xác thời điểm phát sinh trách nhiệm bồi thường do chậm thanh toán.

Về tài sản thuộc đối tượng trưng dụng tại Điều 23, đồng chí Trần Thị Vân đề nghị quy định cụ thể phạm vi tài sản, công suất, quyền sử dụng và quyền kiểm soát đối với hạ tầng số, tài sản số được trưng dụng. Các nội dung này cần được thể hiện rõ trong quyết định trưng dụng và biên bản bàn giao, nhất là giới hạn truy cập dữ liệu, phương án duy trì dịch vụ thiết yếu và trách nhiệm của các bên khi kết thúc trưng dụng. Bởi các hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu, nền tảng số có thể phục vụ nhiều khách hàng, địa phương, việc xác định không rõ phạm vi trưng dụng có thể gây gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đồng chí cũng nhấn mạnh cần cụ thể hóa các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền của bên thứ ba; xác định rõ căn cứ pháp lý, mục đích, phạm vi khai thác dữ liệu trong quá trình trưng dụng. Khi kết thúc trưng dụng, cần quy định trách nhiệm thu hồi quyền truy cập, hoàn trả quyền kiểm soát và xử lý dữ liệu đã thu thập, sao chép, bảo đảm dữ liệu được lưu trữ đúng mục đích, thời hạn theo quy định, qua đó bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu và các bên sử dụng chung hạ tầng.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh nêu ý kiến.

Góp ý vào dự án Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện. Về quy định các luật nền tảng tại khoản 7 Điều 5, đại biểu đề nghị bổ sung Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào danh mục, bởi lĩnh vực này có vai trò quan trọng, tạo cơ sở cho nhiều chính sách và hoạt động quản lý nhà nước.

Về quy định thí điểm chính sách tại Điều 20, đại biểu cho rằng thời gian thí điểm không quá 5 năm và được gia hạn thêm tối đa 5 năm có thể kéo dài đến 10 năm. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở lựa chọn thời hạn này, đồng thời nghiên cứu cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thí điểm đúng quy định nhưng kết quả không đạt như dự kiến.

Đối với trách nhiệm công khai hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 29, đại biểu đề nghị quy định việc đăng tải, cập nhật hồ sơ phải được thực hiện xuyên suốt quá trình xây dựng văn bản, từ khi soạn thảo, lấy ý kiến, giải trình, tiếp thu đến khi văn bản được ban hành. Cùng với đó, rà soát quy định về thời hạn gửi hồ sơ để bảo đảm tính khả thi, có cơ chế xử lý phù hợp đối với trường hợp cần rút ngắn thời gian do yêu cầu cấp bách, tránh gây áp lực cho cơ quan thẩm định, thẩm tra và ảnh hưởng đến chất lượng văn bản.

Đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ cán bộ tham gia xây dựng, tham mưu chính sách, nhất là những người đề xuất giải pháp mới, có tính đột phá hoặc xử lý vấn đề chưa có tiền lệ. Việc bảo vệ cần gắn với điều kiện thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, có căn cứ khoa học và đánh giá tác động đầy đủ; đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải trình, không áp dụng đối với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc che giấu thông tin. Theo đại biểu, quy định rõ cơ chế này sẽ góp phần khắc phục tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, khuyến khích cán bộ mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất những chính sách mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu Leo Thị Lịch nêu ý kiến.

Cho ý kiến vào dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), đại biểu Leo Thị Lịch tập trung góp ý vào các quy định liên quan đến chính sách dân tộc, thí điểm chính sách và thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Về chính sách dân tộc, đề nghị quy định chi tiết trong văn bản dưới luật về phạm vi, nội dung chính sách dân tộc và thẩm quyền quyết định của từng cấp, làm cơ sở thực hiện đúng cơ chế phân cấp, phân quyền và xác định rõ trách nhiệm trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách.

Đối với quy định về thí điểm chính sách tại Điều 20, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát điểm b khoản 1 để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật. Cần bổ sung lĩnh vực dân tộc vào nhóm lĩnh vực không được thí điểm chính sách ở cấp địa phương, đồng thời chỉnh lý quy định theo hướng loại trừ những nội dung pháp luật không cho phép thí điểm.

Liên quan đến nguyên tắc thí điểm chính sách tại điểm d khoản 2 Điều 20, đại biểu Leo Thị Lịch đề nghị bổ sung cụm từ “của dân tộc” sau cụm từ “thuần phong mỹ tục”, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan. Theo đó, việc thí điểm chính sách không được gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc và chính sách tôn giáo của Nhà nước.

Đại biểu Trần Văn Lâm nêu ý kiến.

Cũng cho ý kiến vào nội dung này, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị bổ sung Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo vào nhóm “luật nền tảng”; rút ngắn thời gian thí điểm chính sách xuống tối đa 6 năm và có cơ chế miễn trừ trách nhiệm khi thử nghiệm. Đồng thời, đại biểu kiến nghị linh hoạt thời hạn gửi hồ sơ thẩm tra trong tình huống cấp bách, luật hóa nguyên tắc khoán chi theo kết quả cuối cùng và sớm có cơ chế pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám đề xuất giải pháp mới đột phá vì lợi ích chung.

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét kỹ quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các chủ thể cung cấp suất ăn vào bệnh viện và trường học. Đại biểu cho biết, phần lớn các đơn vị cung cấp suất ăn hiện nay đều kinh doanh đa dạng, phục vụ song song cho cả các khu công nghiệp với hàng vạn công nhân. Việc yêu cầu bóc tách riêng doanh thu, chi phí, khấu hao và giá thành của phần suất ăn trường học, bệnh viện để áp dụng miễn thuế gây khó khăn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý và rất dễ bị doanh nghiệp lợi dụng để trục lợi chính sách.

Đại biểu Trần Văn Lâm đề xuất nhà nước nên thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định bình đẳng, sau đó dùng nguồn ngân sách này trích lập kinh phí để hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thực sự cần trợ giúp như bệnh nhân đang điều trị hay học sinh trong các nhà trường. Cách làm này vừa minh bạch, thuận lợi cho quản lý nhà nước, vừa phòng ngừa việc trục lợi chính sách và bảo đảm hiệu quả chính sách.

Đại biểu Vũ Văn Cường nêu ý kiến.

Thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Vũ Văn Cường chỉ rõ tiêu chí cho phép tổ chức đấu thầu khi “chủ đầu tư xét thấy cần thiết” để nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn hoặc dự án chuyển giao công nghệ cao còn mang tính định tính, thiếu rõ ràng. Vì vậy, dự thảo cần giao Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp cụ thể, đồng thời ban hành quy trình thẩm định chặt chẽ trường hợp “nhà thầu trong nước không thể đáp ứng” trước khi quyết định mở thầu quốc tế.

Về chính sách ưu đãi, đại biểu đề nghị rà soát để đồng bộ với khoản 1 Điều 11 Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là cơ chế ưu tiên đối với các gói thầu xây lắp, mua sắm dưới 20 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp do phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ.

Liên quan đến quy định không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tại Điều 16, đại biểu Vũ Văn Cường nhấn mạnh dự thảo chưa xác định rõ hậu quả pháp lý khi hợp đồng đã ký kết và đang triển khai. Cần bổ sung nguyên tắc xử lý rõ ràng: Hợp đồng có tiếp tục hiệu lực hay chấm dứt, việc nghiệm thu, thanh toán phần khối lượng đã làm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại được giải quyết ra sao nhằm tránh phát sinh tranh chấp phức tạp.