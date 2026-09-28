Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 28/9, tại xã Cẩm Duệ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Thiên Cầm, Yên Hòa trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Hà My - Thanh tra viên - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh) - đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Hà My - Thanh tra viên - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh) đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chương trình nghị sự bao gồm nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp. Quốc hội cũng dự kiến xem xét thông qua những dự án luật, nghị quyết khác nhằm hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp được yêu cầu trong năm 2026, phù hợp với các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các văn kiện khác của Đảng.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Cử tri Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm nêu một số kiến nghị về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn.

Các cử tri kiến nghị, đề xuất tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội ngoài quỹ khoán phụ cấp; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế theo hướng xem xét chính sách đối với những người thôi đảm nhiệm chức danh do yêu cầu sắp xếp, kiện toàn nhưng không thuộc số lượng dôi dư.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm hơn đến chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, qua đó tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc kiến nghị một số nội dung liên quan đến đầu tư nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 57.

Trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, cử tri đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở. Cần có nguồn kinh phí thường xuyên để nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, đường truyền và phần mềm, bảo đảm các hệ thống phục vụ chính quyền số và giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, đồng bộ, hiệu quả tại các cấp.

Cử tri Lê Quang Thuyết - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ kiến nghị các vấn đề liên quan đến thoát lũ cho các địa phương hạ du hồ Kẻ Gỗ.

Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch; đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống. Đồng thời, cần có giải pháp chủ động thoát lũ cho các địa phương vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, hạn chế nguy cơ ngập lụt, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cử tri cũng đề nghị đầu tư các dự án nước sạch tập trung, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn nước an toàn, ổn định. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng linh hoạt, thiết thực, sát thực tiễn. Đồng thời, sớm có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, giảm chi phí đầu vào, ổn định sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực; quan tâm hơn đến phát triển kinh tế biển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương ven biển.

Các cử tri kiến nghị sớm bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn đối với chức danh giám đốc, phó giám đốc trạm y tế xã, làm cơ sở thực hiện công tác bổ nhiệm theo đúng quy định. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân. Đồng thời, cần quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh; tăng cường chia sẻ, đồng hành với cán bộ và Nhân dân. Đồng thời, cần phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín trong cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Đối với các kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.